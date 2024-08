Lenovo Yoga Slim 6 : à -30 %, ce puissant laptop doté d’un i5 13e gen est bien plus attractif

Envie de renouveler son matériel informatique pour la rentrée ? Ça tombe bien, on trouve de très belles affaires comme ce Lenovo Yoga Slim 6 facile à transporter, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Il devient plus abordable avec cette remise de 300 euros sur Amazon.

Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 // Source : Boutique officielle

Si vous recherchez un PC portable pour vous accompagner Ă la rentrĂ©e, qui dĂ©livre une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers Lenovo et son Yoga Slim 6. Le modèle 14IRH8 s’appuie sur un design soignĂ©, et a du rĂ©pondant, puisqu’il intègre un processeur Intel efficace et propose une bonne qualitĂ© d’affichage. Aujourd’hui, il devient plus avantageux en perdant 300 euros de son prix.

Les avantages du Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8

Une conception légère et soignée

Une dalle IPS de 14 pouces en définition 2 880 x 1 800 pixels

Le combo i5-13500H + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Avec un prix barrĂ© Ă 999,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 se nĂ©gocie avec 30 % de moins, et s’affiche dĂ©sormais Ă 699,99 euros sur Amazon.

Un laptop fin, pratique Ă embarquer avec soi

Avec le Yoga Slim 6 de Lenovo, on est face un ultraportable sobre, élégant, et qui mise sur sa légèreté. Avec son format 14 pouces, son poids de seulement 1,3 kg et ses 14 mm d’épaisseur. Sa finesse n’empêche pas le laptop de s’équiper d’une bonne connectique, avec deux ports USB-C, un port USB-A, un port HDMI et une prise jack.

Côté affichage, ce modèle embarque un écran de 14 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 × 1 800 pixels. Résultat, on a droit un confort visuel sans précédent avec de belles images et une bonne luminosité. Les bordures autour de l’écran sont affinées pour offrir une bonne immersion. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Une configuration qui a du répondant

Dans ses entrailles, c’est un processeur Intel Core i5-13500H qui est aux commandes, cadencĂ© Ă 1,9 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en boost) et aidĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive. Dans l’ensemble, il est capable de supporter un usage multitâche poussĂ© en bureautique, ou bien pour faire tourner avec fluiditĂ© toutes vos applications sans ralentissement.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et des délais de chargement brefs. Enfin, du point de vue de l’endurance, la marque promet jusqu’à 18 heures de lecture de vidéo — de quoi être productif une journée loin d’une prise. Et il est même compatible avec la charge rapide qui permet de récupérer 3 heures en 15 minutes.

Pour découvrir les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.