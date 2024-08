Amazon vend au rabais ce laptop gaming doté d’une configuration suffisante pour faire tourner tous les AAA que vous voulez

Si vous êtes en quête d’un laptop dédié au gaming à un prix réduit, c’est aujourd’hui que votre aventure touche à sa fin. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH7) conçu avec une RTX 4050 est aujourd’hui à 779,99 euros au lieu de 1 199 euros lors de son lancement.

Les PC portables axés sur le gaming sont toujours à des prix onéreux, surtout si la configuration est monstrueuse, et même lorsque la configuration est plus douce, le prix est proche de casser la tirelire. En ce moment le PC IdeaPad Gaming 3 15ARH7 de Lenovo se propose avec un prix plus doux qu’à l’accoutumée grâce à plus de 400 euros de réduction.

Qu’y a-t-il dans ce IdeaPad Gaming 3 15ARH7

Un processeur AMD Ryzen 5 7535HS

Une carte graphique Nvidia RTX 4050

Un écran de 15,6 pouces FHD avec 120 Hz

Au lieu de 1 199 euros au lancement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 est aujourd’hui disponible en promotion à 779 euros sur Amazon.

Le gaming nomade avec un bel écran

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 est conçu avec un écran de 15,6 pouces, de type IPS avec une définition Full HD, ce qui fait une taille agréable pour jouer, surtout avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un taux idéal pour profiter pleinement et confortablement de tous vos jeux en solo et en ligne.

Ce laptop propose aussi un design classique, dans le style des ordinateurs orientés gaming, châssis d’une couleur gris sombre, un clavier rétroéclairé avec des finitions soignées comme Lenovo sait le faire sur toutes ces gammes de produits. La connectique est assez complète et comporte un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI, un port RJ45 et une prise pour le casque.

Parfait pour faire tourner la plupart des jeux

Comme chaque laptop gaming, ce qui nous intéresse, c’est ce qu’il y a sous l’ossature, et là , c’est une configuration plutôt musclée pour son prix. Il emporte à son bord un processeur AMD Ryzen 5 7535HS cadencé à 3.3 GHz et en mode turbo jusqu’à 4,6 GHz, associé à une carte graphique Nvidia RTX 4050 permettant de faire tourner une flopée de jeu récent en paramétrant correctement les graphismes de ces derniers.

À savoir que la carte graphique n’est pas la plus puissante du moment, ce qui fait que certains jeux devront être modifiés côté graphique afin de tourner correctement. Par exemple, le tant attendu Black Myth Wukong tournera normalement en qualité minimum. Enfin, pour terminer sur la partie config, 16 Go de RAM viendront soutenir les taches demandées, avec un SSD de 512 Go pour du stockage en tout genre et une rapidité d’exécution optimale.

