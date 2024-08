L’excellente Apple Watch Series 9 est à un super prix, mais seulement aujourd’hui

En attendant la sortie de l’Apple Watch X, on peut toujours se diriger vers l’Apple Watch Series 9, toujours aussi recommandable. C’est encore plus le cas quand son prix passe de 449 euros à 324 euros, comme actuellement sur Rakuten. Attention, cette promo n’est valable qu’aujourd’hui !

Les fans de la marque à la Pomme attendent probablement avec impatience la sortie de l’Apple Watch X, attendue en fin d’année. Mais ceux qui ne tiennent pas particulièrement à posséder cette « montre des dix ans », qui devrait tout de même bénéficier de changements conséquents, pourront toujours se tourner vers l’actuelle, l’Apple Watch Series 9, qui est aujourd’hui la meilleure montre connectée de la firme de Cupertino. Et la bonne nouvelle du jour, c’est qu’elle profite actuellement d’une belle promotion, qui n’est valable qu’aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch Series 9

Un écran lumineux et de bonne qualité

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

La fonction Double Tap, assez sympathique

Au lieu de 449 euros sur le site officiel, l'Apple Watch Series 9 (41 mm, GPS) peut actuellement vous revenir à 324 euros sur Rakuten grâce à une réduction et au code promo RAKUTEN15, valable uniquement aujourd'hui.

Un beau design qui ne change (presque) pas

C’est un fait : les récentes Apple Watch se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Au niveau de son design, l’Apple Watch Series 9 est donc similaire à ses prédécesseures : mêmes tailles, même type d’écran bord à bord, mêmes matériaux (aluminium comme ici, ou acier inoxydable). Le fait que son apparence soit identique à celle de la Series 8 n’est pourtant pas un défaut, au contraire : les finitions sont toujours aussi soignées.

L’écran de 1,69 pouce embarque de son côté la même dalle Oled LTPO rafraîchie à 60 Hz ; dommage que le taux de rafraîchissement n’aille pas au-delà , d’ailleurs. Heureusement, on peut ici profiter d’une meilleure luminosité, puisque la montre est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m². Un excellent taux qui rend la lecture des informations bien plus confortable. La luminosité peut même descendre à 1 cd/m², pratique pour ne pas s’éblouir en pleine nuit ou dans un endroit sombre. Par ailleurs, le mode Always-On est toujours de la partie ici.

De nouvelles fonctionnalités intéressantes

Grâce à watchOS 10, la Series 9 a pu gagner de nouvelles fonctionnalités. La plus intrigante, et peut-être l’une des plus intéressantes, est l’interaction Double Tap : ce geste permet d’appuyer automatiquement sur le bouton principal d’une application lorsqu’elle vous sollicite par une notification simplement en pinçant deux fois entre le pouce et l’index. C’est très pratique dans certaines situations, mais on aurait aimé que cette fonction soit intégrée à des applications tierces ou même aux applications Apple en dehors des alertes.

Concernant le suivi du sport et de la santé, celui-ci se révèle particulièrement efficace grâce à l’intégration de nombreux capteurs (accéléromètre, gyroscope, altimètre barométrique, oxymètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme, capteur de température…). Les sportifs pourront profiter d’un GPS très précis et d’un cardiofréquencemètre particulièrement fiable. Enfin, côté autonomie, l’Apple Watch Series 9 (41 mm) a mis 28 heures et 10 minutes pour passer de 100 à 10 % de batterie. Une endurance convenable, donc. Pour la recharge, comptez sur un peu plus d’une heure pour passer de 0 à 100 %.

