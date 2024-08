Cette excellente manette Razer pour jouer sur iPhone atteint son prix le plus bas sur Amazon

Pour contrer les limites de la surface tactile d’un smartphone lorsque l’on veut jouer à des jeux mobiles, mieux vaut miser sur une manette pratique et efficace. La Razer Kishi V2 pour iPhone est par exemple une bonne solution, et actuellement, Amazon la propose à 70,99 euros au lieu de 119,99 euros, soit son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Jouer à des jeux mobiles sur smartphone n’est pas toujours pratique, la surface tactile ne permettant pas toujours d’être assez précis dans chacune des actions. D’où l’intérêt d’opter pour une manette pour pouvoir être plus efficace au cours des sessions. La Razer Kishi V2, un accessoire plug-and-play bien pratique qui donne un air de Switch ou de Steam Deck à son smartphone, est par exemple une bonne solution à envisager. Un modèle parfait pour les joueurs de cloud gaming, que l’on trouve actuellement à son prix le plus bas sur Amazon dans sa version pour iPhone

Les points forts de la Razer Kishi V2 pour iPhone

Une manette plug-and-play pratique

Une prise en main convaincante

La possibilité de recharger son smartphone en jouant

Auparavant affichée à 119,99 euros, la manette de jeu mobile Razer Kishi V2 pour iPhone est aujourd’hui disponible en promotion à 70,99 euros sur Amazon.

Une installation facile

La Razer Kishi V2 est une manette qui, comme sa prédécesseure, se présente sous la forme d’un pad, qui s’étire afin d’accueillir un smartphone, ici un iPhone dans cette version dotée d’un connecteur Lightning (attention, les détenteurs d’un iPhone récent équipé d’un port USB-C devront se tourner vers l’autre modèle de la manette). Côté design, Razer a opté pour un corps entièrement en plastique noir mat lisse, qui souffre de quelques défauts de finition. Heureusement, son support rigide maintient bien fermement le smartphone, et dans les mains, le sentiment de confort et de solidité de cette « console » se ressent.

Sur la manette, on retrouve par ailleurs une croix directionnelle, des boutons d’action et les quatre boutons traditionnels A, X, Y et B, dont le ressenti laisse toutefois à désirer. Des gâchettes et deux joysticks complètent le tout et offrent de leur côté un vrai confort de jeu. Pour l’installation de l’iPhone dans cette manette, rien de plus simple : il suffit de coincer le haut du smartphone dans la première partie de la manette, puis étendre la partie droite jusqu’à voir le connecteur Lightning. On place ensuite le smartphone à plat et on rétracte la partie droite de la manette pour brancher le smartphone.

Du cloud gaming dans les meilleures conditions

Une fois votre iPhone bien installé dans la Razer Kishi V2, vous pourrez lancer vos jeux mobiles favoris, mais aussi accéder à différents services de cloud gaming. La manette fonctionne par ailleurs avec l’application Razer Nexus disponible sur le Google Play Store. Elle n’est pas indispensable, mais elle agit comme une sorte de hub sur lequel on peut ajouter les titres auxquels on joue avec la manette. Une bonne manière de découvrir de nouveaux jeux, d’ailleurs. Notez aussi que Nexus permet de remapper les touches si besoin.

En fonctionnement, vous pourrez profiter d’une latence très minime grâce à l’utilisation du port Lightning du smartphone. Une qualité qui permet de distancer les manettes Bluetooth, par exemple. Ainsi, les contrôles des personnages se feront plus précis, et la sensation de conduite dans les jeux de course bien meilleure. On aura donc droit à une excellente réactivité en jeu sur des titres exigeants. Enfin, la manette ne possède pas de batterie et puise son énergie dans le smartphone directement. Mais il est possible de recharger son iPhone tout en jouant grâce au port Lightning situé sur la manette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Kishi V2 (version Android).

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions pour jouer sur votre smartphone, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes de jeu pour jouer sur Android et iPhone.