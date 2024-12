Envie d’une trottinette électrique performante pour Noël ? Le dernier modèle premium de Xiaomi est à prix bas !

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a fait peau neuve cette année. La seconde génération de cette trottinette électrique est donc bien plus performante, et actuellement, on peut déjà la trouver moins chère : 399 euros au lieu de 549 euros.

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dĂ©voilĂ© la nouvelle version de l’une de ses trottinettes Ă©lectriques phares, l’Electric Scooter 4 Pro. Moteur plus puissant, autonomie plus grande, ajout de clignotants… Cette seconde gĂ©nĂ©ration est rĂ©solument plus performante et rassurante. Elle est aussi nettement moins chère que d’habitude : elle bĂ©nĂ©ficie en effet d’une rĂ©duction de 150 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Lancée à 549 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est aujourd’hui disponible à 399 euros chez Boulanger.

Une trottinette plus sécurisante

Ă€ première vue, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen n’est pas si diffĂ©rente de sa prĂ©dĂ©cesseure, les deux partageant un design très similaire. Mais en y regardant de plus près, on peut voir que la marque a opĂ©rĂ© quelques changements majeurs. D’abord, le guidon de cette trottinette Ă©lectrique est dĂ©sormais Ă©quipĂ© de clignotants, qui s’activent dès que l’on appuie sur le bouton de changement de direction. Un ajout plus que rassurant. Le phare automatique et le feu arrière sont de leur cĂ´tĂ© toujours bien prĂ©sents.

Concernant le cadre, celui-ci a Ă©tĂ© fabriquĂ© acier au carbone très rĂ©sistant et peut supporter une charge jusqu’Ă 120 kg. Qui dit matĂ©riau solide, dit aussi poids plus consĂ©quent : la Scooter 4 Pro 2nd gen pèse tout de mĂŞme 19 kg, contre 16,5 kg pour la première version. Elle n’est donc pas un poids plume, alors gare aux dĂ©placements intermodaux, mĂŞme si son cadre pliĂ© est plus facile Ă transporter. Concernant les pneus, on a ici droit Ă des modèles tubeless de 10 pouces qui absorbent mieux les chocs. Leur surface a d’ailleurs Ă©tĂ© Ă©largie de 54 mm Ă 60 mm, ce qui permet d’amĂ©liorer l’adhĂ©rence tout en nous faisant profiter d’une conduite plus stable.

Bien plus de puissance

L’un des changements majeurs apportĂ©s par Xiaomi sur cette trottinette se situe au niveau du moteur. Alors que la première Scooter 4 Pro embarquait un moteur d’une puissance nominale de 350 W et maximale de 700 W, celui de cette seconde itĂ©ration dĂ©livre une puissance nominale de 400 W et des pics Ă 1 000 W. Une augmentation qui permet aux utilisateurs de gravir des pentes allant jusqu’à 22 % (contre 20 % pour le modèle prĂ©cĂ©dent), selon la marque. Trois modes de vitesse sont par ailleurs proposĂ©s, modes que l’on peut sĂ©lectionner sur l’Ă©cran. CĂ´tĂ© freinage, un frein Ă tambour sur la roue avant et l’E-ABS sur la roue arrière permettent de rĂ©duire la distance de freinage.

Enfin, pour ce qui est de son endurance, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen revendique une autonomie de 60 km, mĂŞme si l’on rabote gĂ©nĂ©ralement 30 Ă 40 % en pratique en roulant Ă 25 km/h. En comparaison, la première gĂ©nĂ©ration est en thĂ©orie capable de rouler sur 45 km avant de devoir ĂŞtre rechargĂ©e. D’ailleurs, pour ĂŞtre rechargĂ©e Ă 100 %, la Scooter 4 Pro 2nd gen devra attendre 9 heures.

