Decathlon retire 150 € à la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (version 2024 de la trottinette) pour le Black Friday

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a fait peau neuve cette année. La seconde génération de cette trottinette électrique est donc bien plus performante, et actuellement pour le Black Friday, on peut déjà la trouver moins chère : 399 euros au lieu de 549 euros.

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dévoilé la nouvelle version de l’une de ses trottinettes électriques phares, l’Electric Scooter 4 Pro. Moteur plus puissant, autonomie plus grande, ajout de clignotants… Cette seconde génération est résolument plus performante et rassurante. Elle est aussi nettement moins chère que d’habitude : pour le Black Friday, elle bénéficie en effet d’une réduction de 150 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

Lancée à 549 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez Decathlon.

Une trottinette plus sécurisante

À première vue, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen n’est pas si différente de sa prédécesseure, les deux partageant un design très similaire. Mais en y regardant de plus près, on peut voir que la marque a opéré quelques changements majeurs. D’abord, le guidon de cette trottinette électrique est désormais équipé de clignotants, qui s’activent dès que l’on appuie sur le bouton de changement de direction. Un ajout plus que rassurant. Le phare automatique et le feu arrière sont de leur côté toujours bien présents.

Concernant le cadre, celui-ci a été fabriqué acier au carbone très résistant et peut supporter une charge jusqu’à 120 kg. Qui dit matériau solide, dit aussi poids plus conséquent : la Scooter 4 Pro 2nd gen pèse tout de même 19 kg, contre 16,5 kg pour la première version. Elle n’est donc pas un poids plume, alors gare aux déplacements intermodaux, même si son cadre plié est plus facile à transporter. Concernant les pneus, on a ici droit à des modèles tubeless de 10 pouces qui absorbent mieux les chocs. Leur surface a d’ailleurs été élargie de 54 mm à 60 mm, ce qui permet d’améliorer l’adhérence tout en nous faisant profiter d’une conduite plus stable.

Bien plus de puissance

L’un des changements majeurs apportés par Xiaomi sur cette trottinette se situe au niveau du moteur. Alors que la première Scooter 4 Pro embarquait un moteur d’une puissance nominale de 350 W et maximale de 700 W, celui de cette seconde itération délivre une puissance nominale de 400 W et des pics à 1 000 W. Une augmentation qui permet aux utilisateurs de gravir des pentes allant jusqu’à 22 % (contre 20 % pour le modèle précédent), selon la marque. Trois modes de vitesse sont par ailleurs proposés, modes que l’on peut sélectionner sur l’écran. Côté freinage, un frein à tambour sur la roue avant et l’E-ABS sur la roue arrière permettent de réduire la distance de freinage.

Enfin, pour ce qui est de son endurance, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen revendique une autonomie de 60 km, même si l’on rabote généralement 30 à 40 % en pratique en roulant à 25 km/h. En comparaison, la première génération est en théorie capable de rouler sur 45 km avant de devoir être rechargée. D’ailleurs, pour être rechargée à 100 %, la Scooter 4 Pro 2nd gen devra attendre 9 heures.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

