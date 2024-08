Le Samsung Galaxy S24 à moins de 500 € ? On dit merci à cette pluie de réductions

Dernier smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen, le Samsung Galaxy S24 est actuellement proposé à un prix assez fou grâce à un cumul de plusieurs réductions. Chez Boulanger, il peut ainsi vous revenir à 499 euros au lieu de 899 euros.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

Si Samsung commence d’ores et déjà à teaser son futur Galaxy S25, l’un des actuels fleurons de la marque, le Samsung Galaxy S24, attire toujours autant les convoitises. Et ses fonctions Galaxy AI basées sur l’intelligence artificielle ne sont pas étrangères à son succès. Alors certes, ce smartphone n’est pas exempt de défauts, mais à moins de 500 euros, soit le prix auquel il peut vous revenir en ce moment grâce à plusieurs réductions, les concessions sont bien plus faciles à accepter.

Les points forts du Samsung Galaxy S24

Un smartphone compact bien conçu

Une dalle très lumineuse

One UI 6.1 avec Galaxy AI

Lancé à 899 euros, le Samsung Galaxy S24 est aujourd’hui affiché à 699,99 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 15 septembre 2024 et à un bonus rachat de 100 euros, le smartphone peut vous revenir à maximum 499,99 euros. Les moins de 25 ans auront même la chance de l’avoir à 399,99 euros grâce à un bonus rachat de 100 euros qui leur est réservé.

Un smartphone compact bien fini

Alors que les anciens smartphones Samsung adoptaient des tranches arrondies, le récent Galaxy S24 possède quant à lui des tranches plates qui rappellent celles des fleurons d’Apple. Dommage que le fabricant sud-coréen ait abandonné sa patte, mais au moins, la préhension s’en voit particulièrement assurée, même si ce genre d’arêtes saillantes peut être assez désagréable lors d’une utilisation prolongée. Heureusement, Samsung n’a pas négligé les finitions de son modèle, qui sont exemplaires. Le S24 a droit à une belle solidité, à un revêtement Gorilla Glass Victus 2 et à une certification IP68, soit une résistance à l’eau et à la poussière.

Le S24 est par ailleurs un smartphone assez compact (70,6 x 147 x 7,6 mm) et sa dalle ne mesure que 6,2 pouces. S’agissant de cet écran, justement, le smartphone embarque une dalle OLED LTPO Full HD+ avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Le principal atout de cet écran ? Sa luminosité, que l’on a même qualifiée de grandiose lors de notre test. Nous avons en effet mesuré un pic à 2 376 cd/m² en HDR et jusqu’à 1 309 sur une utilisation traditionnelle.

Une dose d’IA pour agrémenter l’expérience

Le Samsung Galaxy S24 marque évidemment des points grâce à sa partie logicielle. Non seulement il nous donne droit à sept ans de mises à jour majeures, soit une durabilité bien appréciable, mais on peut également profiter de One UI 6.1 et surtout de Galaxy AI, soit les nouvelles fonctions logicielles de la marque basées sur l’intelligence artificielle. Reformulation de messages, traduction de textes, traduction de conversations orales en temps réel, retranscription d’enregistrements, génération d’un résumé de notes, retouches photo… Les options sont nombreuses et vraiment intéressantes, même si perfectibles pour certaines.

Côté puissance, le S24 embarque une puce Exynos 2400, et non un Snapdragon comme le S23 ou le S24 Ultra, ce qui est assez décevant. Les performances ne sont donc pas parfaites : sur un usage léger quotidien, ce n’est pas franchement gênant, mais sur certains jeux, les chutes de framerate sont fréquentes. Côté photo, le module se compose d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Si les couleurs et la gestion de la lumière sont bonnes, les problèmes récurrents d’autofocus et de netteté gâchent souvent les clichés réalisés. Enfin, la batterie de 4 000 mAh ne permet pas d’avoir une excellente autonomie. N’espérez pas le faire tenir plus d’une journée sur une seule charge. Quant à la recharge, en filaire, elle est limitée à 25 W et à 10 W en sans fil. Pour le coup de boost rapide, on repassera.

