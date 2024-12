Seulement aujourd’hui, l’Apple Watch Ultra 2 baisse fortement son prix grâce à un code promo du Black Friday

L’Apple Watch Ultra 2 est une montre connectée polyvalente, avec bien entendu des fonctions sportives, équipée de nombreux capteurs pour vous aider à surveiller votre santé et suivre vos progrès et entrainements. La version GPS + Cellular est aujourd’hui accessible à 739,99 euros au lieu de 899,99 euros.

À ce jour, l’Apple Watch Ultra 2 est la montre connectée la plus haut de gamme de la marque à la pomme. Elle est dotée de fonctionnalités avancées et a fait des progrès par rapport à la génération précédente, notamment au niveau de la luminosité. Ici, il est question de la version GPS + Cellular, dans laquelle vous pouvez mettre une carte SIM. Vous pouvez l’avoir en ce moment avec 170 euros de réduction pendant le Black Friday.

Les points forts de l’Apple Watch Ultra 2

La luminosité peut atteindre 3 000 cd/m², soit 1000 de plus que l’Ultra 1

64 Go de mémoire interne pour vos apps et vos cadrans

Utilisant d’un GPS double fréquence ultra précis

Alors que l’Apple Watch Ultra 2 coûte d’habitude 899 euros, elle passe à 739,99 euros chez Rakuten, via le vendeur Boulanger. Pour obtenir ce prix, il faut ajouter le code promo BLACK50 dans le panier avant de passer commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Ultra 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée imposante au poignet

Lors de la sortie de l’Apple Watch Ultra 2, les premières impressions laissaient perplexe puisqu’en apparence, la montre est quasiment similaire à l’Ultra 1. Il ne faut pas trop aimer la discrétion puisqu’elle est disponible dans une taille unique avec un boitier en titane de 49 mm. L’écran ne fait rien pour améliorer cet effet de grosseur avec un design carré épais de 1,44 cm.

Par contre une fois allumée, on voit tout de suite la différence. La dalle OLED LTPO affiche une définition de 410 x 502 pixels pour un affichage détaillé. D’autant que la luminosité à fait un bon de 1000 cd/m² en passant de 2 000 à 3 000 sur ce modèle. À titre de comparaison, des concurrentes comme la Garmin epix Pro s’arrêtent à 1000 cd/m².

Un processeur S9 qui fait toute la différence

La montre propose des fonctionnalités connectées plus que complètes. Bien sûr, vous avez la base, à savoir la possibilité de passer vos appels en mode main libre, ou de répondre à vos messages en utilisant l’écran tactile. D’ailleurs, ce modèle est GPS + Cellular, donc si vous mettez une carte SIM dans la montre, vous pouvez l’utiliser même quand votre iPhone n’est pas à proximité. Nous avons oublié de le préciser, mais il est préférable d’avoir un iPhone pour profiter de tout ce que l’Apple Watch 2 Ultra a à offrir.

Vous retrouvez une liste « classique » de capteurs sur la montre, à savoir un cardio­fréquence­mètre électrique, un capteur optique de fréquence cardiaque de 3ᵉ génération, un capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un GNSS double fréquence (L1 et L5), un gyroscope et accéléromètre, un altimètre/profondimètre et un capteur de température.

La montre surveille donc vos journées et vos nuits (elle peut détecter si vous faites de l’apnée du sommeil) et vous fait régulièrement des rapports et vous donne des conseils pour améliorer votre santé. C’est dommage que pour le prix, Apple n’ait pas intégré de cartographie, la base sur une montre orientée sport. Quant à l’autonomie, si elle est supérieure à celle de la première Apple Watch Ultra, elle reste néanmoins en retrait : jusqu’à 36h en utilisation classique et seulement 17h en mode sport.

Pour en apprendre encore plus sur l’Apple Watch Ultra 2, nous vous invitons à découvrir notre test maison pour découvrir pourquoi notre expert lui a attribué la note de 8/10.

