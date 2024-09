Pico 4 Ultra : Amazon propose une belle offre de précommande avant le lancement du casque VR

Le Pico 4 Ultra sortira le 20 septembre prochain. Ce nouveau casque de réalité virtuelle, qui se veut être un concurrent du Meta Quest 3, peut d’ores et déjà être précommandé sur Amazon, qui le propose à 599 euros au lieu de 678,99 euros.

Annoncé fin août par la marque ByteDance, le casque de réalité virtuelle Pico 4 Ultra s’apprête à arriver sur le marché français. Héritier du Pico 4, ce modèle représente une véritable montée en gamme : processeur plus puissant, nouveau système binoculaire, mises à jour majeures du système d’exploitation Pico OS… Bref, ce nouveau casque VR a tout pour être un concurrent sérieux du Meta Quest 3. Et s’il n’est pas encore officiellement sorti, il est déjà possible de le précommander, et avec une petite promotion en plus.

Le Pico 4 Ultra en quelques points

Un processeur Snapdragon XR2 Gen 2 + 12 Go de RAM

Un système binoculaire avec deux capteurs

La diffusion sans fil du contenu d’un ordinateur ou d’un appareil Android dans des fenêtres virtuelles

Le casque VR Pico 4 Ultra sera proposé à 678,99 euros à sa sortie, le 20 septembre, sur Amazon. Mais il est en ce moment possible de le précommander à 599 euros sur le site. Pour l’achat du Pico 4 Ultra, des Motion Trackers ainsi que quatre jeux (Blade & Sorcery: Nomad, Infinite Inside, Let’s Get Fit VR et FootPool) seront offerts.

Un casque VR qui se rapproche du Meta Quest 3

Le nouveau casque de réalité virtuelle Pico 4 Ultra est tout sauf un simple rafraîchissement de son prédécesseur, le Pico 4. D’abord, il adopte un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, quand son aîné n’embarquait que la première génération de la puce. Il s’agit d’ailleurs du même processeur que l’on retrouve dans le Meta Quest 3, son concurrent principal. Il le dépasse même sur un point : sa RAM, qui est ici de 12 Go, contre 8 Go pour le Meta Quest 3. Ainsi, le Pico 4 Ultra devrait bénéficier non seulement d’un bon boost de puissance, mais également d’une expérience bien fluide, surtout sur le multitâche.

Autre point fort du Pico 4 Ultra : la présence d’un système binoculaire avec deux capteurs de 32 mégapixels, en lieu et place de la caméra monoculaire qui équipait le Pico 4. Un bond en avant certain pour la réalité mixte, où le virtuel se superpose au réel, mais attention : le casque utilise en réalité le pixel binning, qui combine les informations de 4 pixels en 1 pour obtenir une image de 8 mégapixels. Ainsi, le fabricant annonce une résolution angulaire de 20,6 pixels par degré (PPD) pour le passthrough (soit afficher la réalité dans le casque), contre 18 PPD pour le Quest 3. L’immersion devrait ainsi être bien meilleure lors d’expériences en réalité mixte.

Des mises à jour majeures

Ce casque VR bénéficie évidemment du système d’exploitation Pico OS, qui va recevoir des mises à jour notables, comme la possibilité de positionner librement des fenêtres dans l’espace, comme l’Apple Vision Pro, en somme. Le Pico 4 Ultra n’est ainsi pas que réservé au jeu, mais bel et bien au travail et à la productivité également, par exemple. Ajoutons à cela la possibilité de diffuser sans fil le contenu d’un PC, d’un Mac, d’un iPhone ou encore d’un appareil Android dans des fenêtres virtuelles.

Enfin, concernant ses caractéristiques principales, notez que le Pico 4 Ultra dispose d’un champ de vision de 105° x 105°, d’une qualité de 2 160 × 2 160 pixels par œil ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie est située à l’arrière du casque, ce qui garantit un meilleur équilibre, et offre une capacité de 21,9 Wh. Mention spéciale pour la vitesse de charge, qui surpasse celle du Meta Quest 3 : 45 W pour le Pico 4 Ultra contre 20 W. Il est donc en théorie possible de recharger complètement le casque en moins d’une heure.

