Suite à la Keynote d’Apple, les AirPods Pro 2 gagnent en fonctionnalités et les voilà en promotion sur Amazon

Durant sa Keynote, Apple annonce avoir mis à jour ses AirPods Pro 2. Ces true wireless possèdent de nouvelles fonctionnalités qui viennent protéger votre santé auditive. Des ajouts intéressants, accompagnés aujourd’hui d’une baisse de prix sur Amazon.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

La Keynote d’Apple a révélé les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, et l’Apple Watch 10, mais a également levé le voile sur de nouveaux produits audio, et a même ajouté de nouvelles fonctionnalités aux AirPods Pro 2. Les meilleurs écouteurs du marché pour écouter de la musique, des films ou des séries en Dolby Atmos deviennent à présent un outil de santé auditive. Encore plus intéressants qu’avant donc, on les trouve aujourd’hui moins chers sur Amazon.

Que proposent les AirPods Pro 2 ?

Un confort de port irréprochable et une bonne autonomie

Des performances sonores exceptionnelles et une réduction de bruit active très efficace

De nouvelles fonctionnalités via une mise à jour

Proposés au départ à 299 euros, ensuite réduit à 279 euros, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sont actuellement en promotion à 229 euros sur le site d’Amazon.

Des écouteurs qui s’intéressent à la santé connectée

Durant sa conférence, Apple apporte de nouvelles fonctionnalités sur les AirPods Pro 2. La firme de Cupertino réussi à transformer de simples écouteurs en véritables outils de santé. En effet, les AirPods Pro 2 sont désormais dotés d’une fonction de protection auditive qui permet de réduire en permanence les sons les plus agressifs pour votre audition.

La marque met d’ailleurs à disposition un test auditif, validé par des médecins qui, en cinq petites minutes, vous permet d’évaluer votre audition directement depuis votre iPhone. C’est pratique, rapide, et évite de passer à côté d’un problème auditif. Ces écouteurs cherchent à prendre soin de votre santé auditive et vont pouvoir se transformer en véritables aides auditives certifiées cliniquement.

Encore les meilleurs écouteurs du marché

Autrement, les AirPods Pro 2 bénéficient d’une très bonne isolation passive avec leurs embouts en silicone, pratique pour profiter au mieux de la réduction de bruit active. Celle-ci est d’ailleurs tout à fait bluffante grâce notamment aux performances de la puce H2. Les bruits alentours sont ainsi efficacement gommés au quotidien, que vous soyez dans le métro ou au bureau. Un mode Transparence Adaptatif est aussi de la partie.

Ils offrent un excellent rendu acoustique. Le son est parfaitement équilibré, et la restitution du Dolby Atmos épatante grâce à l’Audio Spatial. Enfin, les AirPods Pro 2 promettent une durée d’utilisation d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC et l’audio spatial activés, et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Le boîtier offre quant à lui jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les AirPods Pro 2 d’Apple (USB-C).

Si les Apple AirPods Pro 2 d’Apple ne convient pas à vos besoins ou à votre budget, il existe d’autres références abordables susceptibles de vous intéresser, pour cela : retrouver notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

