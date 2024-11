PS5 Pro : il commence à y avoir de belles offres pendant la Black Friday Week

C’était lors d’une brève vidéo de 9 minutes pour présenter la bête que l’on a toutes et tous découvert la PlayStation 5 Pro. Elle est lancée à 799 euros, mais quelles sont les offres chez les e-commerçants en ce moment ?

Mardi 10 septembre 2024, à 17h, Sony a levé officiellement le voile sur son nouveau hardware, la PlayStation 5 Pro. Cette nouvelle console a été présentée en bonne et due forme par Mark Cerny, le cerveau derrière les architectures des PS4, PS4 Pro, PS5, et maintenant de la PS5 Pro. Après une phase de précommandes assez catastrophique, notamment pour l’édition des 30 ans, la console est enfin officiellement disponible en magasin, et en ligne.

Les meilleures offres pour la PS5 Pro

Si vous souhaitez vous offrir dès maintenant la PlayStation 5 Pro de Sony, sachez que la meilleure offre est actuellement disponible chez Carrefour avec 100 euros offerts sur votre carte fidélité pour l’achat d’une PS5 Pro.

Pendant la Black Friday Week, Cdiscount propose le pack console + support de charge à 784 euros au lieu de 824 euros.

On la trouve aussi sur Rakuten, via le vendeur officiel Darty ou Carrefour, à 789 euros avec le code promo CLUBR10.

Où acheter la PS5 Pro ?

La Sony PlayStation 5 Pro est disponible à 799 euros sans lecteur de disque. Comme pour les modèles Slim, les plaques sont interchangeables et il sera également possible de rajouter par la suite un lecteur Blu-ray.

PS5 Pro : quelles sont les différences avec la PS5 classique ?

La PS5 Pro apporte évidemment son lot de nouveautés, et il y en a beaucoup 4 ans après le lancement de la console originale. On peut d’abord commencer par ses nouveaux composants promettant un nouveau processeur graphique 45 % plus performant que celui de la PS5 classique, avec des effets trois à quatre fois plus intense pour le ray tracing, cette technologie améliorant grandement les reflets de la lumière.

L’autre nouveauté non négligeable, c’est le PSSR (ou PlayStation Spectral Super Resolution). Il s’agit d’une technologie d’upscaling peu ou prou similaire au DLSS de Nvidia ou au FSR de AMD. Celle-ci aura pour but de pouvoir proposer de la 4K à 60 images par secondes, voire plus, et même de la 8K à 30 images par seconde, selon la marque. Certains titres précédemment sortis pourront bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, comme The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Rebirth ou encore Horizon Forbidden West.

Enfin, il ne vous aura pas manqué que le design aussi a un peu changé par rapport à la PS5 Slim. Déjà, elle est plus lourde et plus grande, et arbore désormais trois bandes à la Adidas, au lieu d’une. Ensuite, la dernière nouveauté et pas des moindres, c’est le SSD, toujours aussi rapide, qui monte à 2 To de stockage, contre 825 Go précédemment.

