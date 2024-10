Boulanger retire 400 € au smartphone pliable le plus fin du monde, le Honor Magic V3

Le Honor Magic V3 est une très belle rĂ©ussite dans le domaine des smartphones pliants. NotĂ© 9/10 par nos soins, nous le recommandons chaudement, surtout maintenant qu’il perd 400 euros de son prix.

Honor Magic V3 // Source : Frandroid

Honor a soufflĂ© tout le monde en dĂ©voilant son tout nouveau smartphone pliable, le Magic V3. Un modèle d’une finesse folle qui peut s’ouvrir comme un livre pour offrir un super grand Ă©cran de 7,92″. Le plus fou dans cette histoire ? MĂŞme pliĂ©, il n’est pas beaucoup plus Ă©pais que le Samsung Galaxy S24 Ultra : 9,2 mm pour le Honor, 8,6 mm pour le Samsung. IntĂ©ressĂ©s ? Sachez qu’en ce moment, Boulanger vous fait Ă©conomiser 400 euros sur ce produit.

Que propose le Honor Magiv V3 ?

Un design tout en finesse, ouvert comme fermé

La compatibilité avec la charge rapide 66 W

Un bloc photo haut de gamme pour filmer en 4K@60 fps

AffichĂ© Ă 1 999,99 euros, le Honor Magic V3 revient aujourd’hui en promotion 1 699,99 euros sur le site Boulanger grâce Ă 400 euros de remise au panier.

Un smartphone qui se lit comme un livre ouvert

Avec le Honor Magic V3, la marque vient marcher sur les platebandes, voire sur les pieds des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Fold6, et il ne vient pas les mains dans les poches. DĂ©jĂ , il se prĂ©sente comme le smartphone le plus fin du monde : 4,35 mm quand il est ouvert et 9,2 mm quand il est fermĂ©. Pour rester dans la comparaison avec son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold6 fait 5,6 mm quand il est ouvert et 12,2 mm quand il est fermĂ©. Vous gagnez donc 3 mm en optant pour le Honor Magic V3 et aurez l’impression d’avoir dans la main un smartphone classique.

D’ailleurs, fermĂ©, il est tout aussi utile et fonctionnel qu’un smartphone classique puisqu’il affiche une dalle Oled LTPO dont le taux de rafraĂ®chissement peut aller jusqu’Ă 120 Hz sur une surface de 6,43″, contre 7,92″ quand il est ouvert avec un format 10:9 très proche d’un carrĂ©. Selon notre test, l’Ă©cran externe est beaucoup mieux calibrĂ© que l’Ă©cran interne, donc vous ne ressentirez pas une sensation de frustration si vous l’utilisez fermĂ©. Notez que les deux Ă©crans ont un peu tendance Ă tirer sur le bleu, ce qui pourrait dĂ©plaire Ă certains.

Il y a très peu de choses à reprocher à Honor

Petit tour rapide du propriĂ©taire cĂ´tĂ© technique, parce qu’il ne peut pas se limiter Ă avoir une belle gueule. Le Honor Magic V3 roule aussi des mĂ©caniques avec un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que l’on retrouve par exemple dans le Xiaomi 14. Un processeur dĂ©voilĂ© en dĂ©but d’annĂ©e et oĂą on pressentait dĂ©jĂ qu’il allait faire flamber le prix des smartphones oĂą il serait installĂ©, puisque, Ă lui seul, il coĂ»te 200 dollars.

Ajoutez à ça 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go pour accueillir toutes vos apps et vous comprenez que le smartphone est super fluide. Pour les photos, vous avez trois capteurs de 50, 50 et 40 Mpx pour filmer au max en 4K@60 Hz. On pourrait penser que la batterie aurait du mal Ă tenir la route, avec deux Ă©crans dont un XL, mais il n’en est rien : Honor a rĂ©ussi Ă maintenir un statu quo avec une capacitĂ© de 5 150 mAh compatible charge rapide 66 W pour un peu plus d’une journĂ©e d’autonomie en utilisation classique.

Quelques petits dĂ©fauts Ă souligner quand mĂŞme : l’utilisation de l’IA, un peu trop timide en comparaison de ce que fait Samsung, par exemple, mĂŞme s’il y a de belles promesses avec notamment le Portail Magique qui rĂ©invente le copier/coller. Pour le suivi et les mises Ă jour, Honor en annonce 4 majeures et 5 ans de patchs de sĂ©curitĂ©, lĂ oĂą Google et Samsung proposent 7 ans.

Pour plonger plus en détail dans les entrailles du Honor Magic V3, vous pouvez consulter le test complet du smartphone disponible juste ici et découvrir pourquoi il a obtenu la note de 9/10.

Si vous trouvez ce smartphone trop cher et que vous en cherchez un plus en phase avec vos besoins et votre budget, vous pouvez consulter le guide des meilleurs smartphones pliables testés par Frandroid.

