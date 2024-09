Idéale pour le streaming, la tablette Redmi Pad de Xiaomi coûte 120 € de moins

DĂ©barquĂ©e chez nous fin 2022, la Redmi Pad de Xiaomi est une tablette tactile qui se prĂ©sentait Ă moins de 300 euros, un tarif plutĂ´t agressif dans le domaine des tablettes. Le prix devient beaucoup plus intĂ©ressant aujourd’hui chez Boulanger : seulement 179 euros.

Xiaomi Redmi Pad // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Depuis deux ans, la Redmi Pad de Xiaomi se pose comme une tablette facile d’accès, aussi bien financièrement que technologiquement, avec une fiche technique honnĂŞte pour de bonnes performances. Un bon moyen de profiter de vos contenus multimĂ©dias sur un Ă©cran plus grand que celui de votre smartphone, notamment pour le streaming, car elle a quelques lacunes pour le gaming, notamment sur les gros jeux 3D.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad

Autonomie de 20h en lecture vidéo continue

Un bel Ă©cran LCD de 10,61″ qui affiche 2000 x 1200 pixels

Son prix, mĂŞme sans promotion, est super abordable

Lors de sa sortie en 2022, la Xiaomi Redmi Pad Ă©tait vendue 299 euros. Mais, aujourd’hui, avec cette promotion proposĂ©e par Boulanger, elle chute Ă seulement 179 euros dans sa version 128 Go.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Pad. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette qui n’a pas grand-chose Ă se reprocher

La Xiaomi Redmi Pad est une tablette tactile qui, dans le domaine, se place sur le segment de l’entrĂ©e de gamme. Il faut la voir comme un outil de divertissement, particulièrement vidĂ©o. Elle ne tient pas la comparaison avec des cadors du genre comme l’iPad ou, pour rester dans la mĂŞme famille, la Xiaomi Pad 6. Cependant, il faut quand mĂŞme saluer ses qualitĂ©s, Ă commencer par son Ă©cran de 10,61″ qui affiche 2 000 x 1 200 pixels Ă 90 Hz. Une bonne nouvelle, parce qu’Ă 60 Hz, il aurait Ă©tĂ© difficile de la recommander chaudement.

En revanche, on regrette un peu que les bords noirs soient un peu trop larges, ce qui empiète sur la visibilitĂ©, mais on s’y habitue vite et, au final, une fois dans un film ou une sĂ©rie, on n’y fait plus trop attention. Pour rester cĂ´tĂ© design, la tablette est sobre, avec un corps en aluminium brossĂ© et des bords biseautĂ©s pour une bonne prise en main.

Mollo sur les jeux vidéo quand même

Le processeur de la Xiaomi Redmi Pad est un Helio G99, qu’on retrouve sur le Realme 10 ou encore le Samsung Galaxy A15 4G. Des smartphones d’entrĂ©e de gamme, donc il ne faut pas s’attendre Ă des performances folles. Toutefois, elle n’est pas non plus arthritique, loin de lĂ , et pour de la lecture vidĂ©o, c’est le top. Netflix, Prime Video, Disney+, Twitch ou YouTube : vous allez bĂ©nĂ©ficier d’une belle rĂ©solution, plus agrĂ©able et plus grande que celle d’un smartphone.

Pour le jeu vidĂ©o, c’est plus compliquĂ©. Des petits titres comme PokĂ©mon Unite passent bien, mais ne comptez pas jouer Ă Fortnite, la tablette n’est mĂŞme pas compatible. Et Genshin Impact se lance, mais n’est pas très praticable. Avec 4 Go de RAM, il faut avouer que c’est compliquĂ©. Par contre, vous avez 128 Go de mĂ©moire interne, et ça c’est bien, d’autant que vous pouvez Ă©tendre le stockage avec une carte microSD.

Enfin, vous profiterez d’une autonomie d’environ 20h en lecture continue, avec du Wi-Fi 5 pour une connexion stable et du Bluetooth 5.3 pour connecter un casque, des Ă©couteurs ou un clavier. Et, autant dire que le capteur de 8 mĂ©gapixels est lĂ plus pour la forme qu’autre chose.

Pour en apprendre plus sur la Xiaomi Redmi Pad, vous pouvez aller lire notre test complet et comprendre pourquoi elle a eu la note de 7/10.

Pour dĂ©couvrir d’autres tablettes tactiles Ă petit prix, vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleures tablettes pas chères en 2024.

