Amazfit Cheetah : cette montre hybride aussi connectée que sportive est à -50 %

Avec la Cheetah, Amazfit propose une montre connectée solide pour le sport mais avec aussi des fonctions plus classiques, comme l’affichage des notifications. Vous la retrouvez en ce moment chez Amazon à 112,27 euros au lieu de 229 euros à sa sortie.

N’hésitez plus entre une montre sportive et une montre connectée avec l’Amazfit Cheetah qui propose un compromis intéressant entre les deux. La marque a fait simple et efficace : un modèle unique, un seul coloris gris et jaune, une seule taille de boitier de 47 mm. Elle est disponible depuis le 21 juin 2023 au prix de 229 euros, mais aujourd’hui chez Amazon elle passe à 112,27 euros.

Ce qui rend l’Amazfit Cheetah si séduisante

Un écran Amoled de 1,39″ efficace

La montre peut gérer la cartographie

Un suivi GPS très précis

Un écran de qualité et des fonctionnalités poussées

L’Amazfit Cheetah se présente donc comme une montre connectée qui essaye de conjuguer le meilleur des deux mondes, à savoir un aspect sportif avec de nombreux capteurs précis, un aspect plus casual, pour lire les messages, contrôler vos contenus multimédias, etc. Avec son écran AMOLED, elle fait concurrence aux grandes marques comme Garmin ou Polar, tout en restant accessible. Légère, elle affiche seulement 32g, elle propose un suivi de santé complet (rythme cardiaque, sommeil, SpO2) et une précision GPS grâce à la compatibilité multi-GNSS.

L’écran, pour rester sur lui, fait 1,39″ (454 x 454 pixels). Le fait qu’il soit Amoled fait qu’il affiche des couleurs vives et un excellent contraste, idéal pour une lecture facile en extérieur. Là où la concurrence se contente d’affichages MIP transflectifs, en tout cas dans la même gamme de prix. Avec une luminosité pouvant monter à 1000 cd/m², elle s’adapte à toutes les situations de lumière. Elle embarque également la fonction Always-On Display et vous pouvez la personnaliser grâce aux cadrans disponibles via l’application Zepp. Côté sport, elle se démarque par un suivi précis de la fréquence cardiaque, du GPS et des fonctions avancées d’entraînement, y compris l’IA pour la course à pied.

Un très bon choix pour les sportifs

Vous retrouvez aussi une cartographie, à condition de l’avoir chargée au préalable via l’app sur votre smartphone. Si vous pratiquez la course à pied, le marathon, le trail ou autre discipline du genre, vous pouvez compter sur l’extrême précision du GPS pour suivre votre parcours.

Notez que la montre embarque aussi son assistant vocal Zepp Flow. Celui-ci a d’ailleurs été récemment mis à jour en intégrant l’IA ChatGPT, permettant ainsi de répondre à absolument toutes vos questions.

L’Amazfit Cheetah 2 a tout de même quelques points faibles. Le design, bien que léger, est en plastique, ce qui lui donne un aspect moins premium que ses concurrentes. Les finitions, notamment la lunette en polymère renforcé, pourraient décevoir ceux qui recherchent une élégance supérieure. De plus, elle ne dispose pas de NFC pour les paiements, ni de haut-parleur pour répondre aux appels, ce qui limite légèrement son usage au quotidien. Malgré tout, ses fonctionnalités sportives et son autonomie solide (jusqu’à 7 jours en usage intensif) compensent largement.

Si vous voulez en découvrir plus sur l’Amazfit Cheetah, vous pouvez consulter notre test complet juste ici.

