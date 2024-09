Cet élégant VTC électrique avec 120 km d’autonomie bénéficie de plus de 1 000 € de réduction

Le modèle Fabienne de chez Bicyklet est un VTC à assistance électrique pour toutes vos sorties, aussi bien sur les routes qu’en dehors des sentiers battus. En plus, il bénéficie d’une réduction conséquente de 1 100 euros chez Alltricks.

Le VTC à assistance électrique Bicyklet Fabienne // Source : Frandroid

Le temps est bon, le ciel est bleu et vous avez envie d’aller faire un tour en vélo le week-end ou de vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études sans polluer la planète. C’est tout ce que propose le Fabienne de Bicyklet, un VTC à assistance électrique confortable, adapté à toutes les utilisations (ou presque), qui bénéficie en plus d’une réduction de 1 100 euros.

3 raisons d’enfourcher le Bicyklet Fabienne

Il y a quatre modes d’assistance : Eco, Tour, Sport et Turbo

Le tableau de bord intuitif au centre du guidon

Un freinage puissant, peu importe la météo

Le vélo tout chemin à assistance électrique Bicyklet Fabienne coûte normalement 3 599 euros. En ce moment sur le site d’Alltricks, vous le retrouvez en 43, 48 et 53 cm pour 2 499,99 euros. Et, n’oubliez pas les aides de l’état pour faire encore plus baisser le montant de la facture finale.

Un vélo électrique pratique et bien équipé

Bicyklet est la marque de vélos électriques du site Alltricks. Ces derniers ont été développés avec tout le savoir-faire de leurs équipes et leurs expériences en tant que conducteurs. Ainsi, le Bicyklet Fabienne combine un design élégant et une robustesse idéale pour la ville comme pour les escapades en pleine nature. Il fonctionne avec un moteur Bosch Performance CX puissant, capable de fournir jusqu’à 85 Nm de couple pour vous aider à gravir les pentes les plus raides, même avec un porte-bagages bien chargé. Grâce à son cadre ergonomique et ses pneus de 29″, il assure une stabilité et un confort de conduite excellents.

L’autonomie est un autre point fort du modèle Fabienne. Sa batterie Bosch PowerTube de 625 Wh, intégrée au cadre, vous permet de parcourir jusqu’à 120 km avant de devoir la recharger. De plus, son design amovible vous facilite la recharge à la maison ou au bureau, en seulement 4 à 5 heures.

Ne vous fatiguez plus lors de vos trajets quotidiens

Le Bicyklet Fabienne vous assure une conduite fluide et contrôlée grâce à sa fourche SR Suntour XCM32 avec un débattement de 100 mm. Ça permet d’absorber les chocs et les irrégularités de la route sans difficulté. En plus, la transmission Shimano Deore à 10 vitesses garantit des changements de vitesse rapides et efficaces, peu importe le terrain.

Côté sécurité, le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano MT200, assurant un freinage puissant et fiable quelles que soient les conditions météorologiques. Que vous soyez en pleine descente ou sous une pluie battante, vous pourrez compter sur une réactivité optimale pour rouler en toute sérénité.

Son porte-bagages en alliage est top pour transporter des affaires, que ce soit pour vos courses ou une sortie en plein air. Et avec son éclairage avant et arrière contrôlé via l’écran Bosch Intuvia, vous serez toujours bien visible, même dans des conditions de faible luminosité.

L’écran, d’ailleurs, parlons-en : c’est un modèle central qui permet de garder un œil sur des informations essentielles comme la vitesse, l’autonomie ou encore le niveau d’assistance sélectionné. La commande déportée vous permet de changer les paramètres sans lâcher le guidon.

Si vous hésitez à choisir le modèle Fabienne de chez Bicyklet, n’hésitez pas à le comparer avec d’autres VTC électriques issus de notre guide d’achat sur les meilleurs vélos avec assistance du moment.

