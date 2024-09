Voici le forfait mobile à prix mini pour faire des économies ce week-end : moins de 4 €/mois pour 10 Go de données 4G

Le forfait 4G de 10 Go d’Auchan Télécom s’adresse à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas besoin d’une grosse enveloppe de données tous les mois, mais qui souhaitent avant tout faire de grosses économies. Actuellement, cette offre sans engagement est proposée à 3,99 euros par mois.

Qui a dit que les forfaits dotés de petites enveloppes de 4G ne méritaient pas qu’on s’y attarde ? Ces offres peuvent être vraiment intéressantes grâce à leur prix mini, mais surtout, elles proposent tout ce qu’il faut pour les personnes qui n’ont pas une grosse consommation d’Internet sur leur smartphone. C’est justement le cas de l’une des offres d’Auchan Télécom. En ce moment, ce MVNO propose en effet un forfait 4G complet de 10 Go affiché à moins de 4 euros par mois.

Que propose ce forfait Auchan Télécom ?

10 Go de données 4G en France métropolitaine + 10 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 4G 10 Go d’Auchan Télécom est proposé à 3,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Une enveloppe suffisante pour les économes

Avec ce forfait 4G d’Auchan Télécom, on a droit à 10 Go de données au total en France métropolitaine. Certes, cette enveloppe n’est pas idéale pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur le web ou qui scrollent sur les réseaux sociaux à longueur de journée sans Wi-Fi à portée de smartphone, mais celles et ceux qui ont une consommation d’Internet moins importante (et qui ne souhaitent pas dépenser une fortune chaque mois) y trouveront leur compte. Ces 10 Go donnent tout de même la possibilité de surfer sur Internet, de regarder quelques vidéos ou encore d’écouter de la musique en streaming pendant plusieurs heures.

En revanche, on vous conseille de vous connecter à un réseau Wi-Fi dès que possible, pour économiser des Go. Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que le forfait comprend aussi 10 Go de 4G à utiliser depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andore).

Un bon réseau au quotidien

Ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Retenez tout de même qu’il ne faut pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois.

Enfin, Auchan Télécom étant un opérateur virtuel, ou MVNO, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre article sur Auchan Télécom.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.