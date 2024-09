8Bitdo Ultimate : cette alternative à la manette Xbox, officiellement licenciée et compatible PC/Android, est en promotion pour les French Days

Avec le temps, 8Bitdo s’est fait un nom avec ses manettes de qualité, adaptées à différentes consoles. En ce moment, la 8Bitdo Ultimate blanche pour Xbox, PC et Android est en promo pour les French Days.

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait de la manette Xbox de base et que vous cherchez une alternative intéressante, la 8Bitdo Ultimate est là pour vous. Sous licence officielle Xbox, elle reprend le design de son modèle et ajoute quelques petites fonctions supplémentaires comme les trois modes de jeu et les palettes à l’arrière.

Qu’est-ce qui différencie la 8Bitdo Ultimate de la manette Xbox ?

Trois profils customisables, trois façons de se connecter

Un adaptateur 2.4G inclus dans la station de charge

2 palettes arrière pour de nouvelles fonctions

La manette 8Bitdo Ultimate est affichée à 64,99 euros chez Amazon. Si vous utilisez le code promo FD10 dans le panier, avant de payer, elle passe à 54,99 euros.

Une manette solide avec quelques ajouts sympathiques

La manette 8Bitdo Ultimate pour Xbox est vendue quasiment au même prix que le contrôleur officiel de Microsoft. Alors pourquoi choisir celle-ci plutôt que la « vraie » ? Déjà, la 8Bitdo est, elle aussi, officielle et licenciée chez Microsoft. Elle est compatible avec les consoles Xbox Series, mais aussi les Xbox One, sur PC et les smartphones Android.

Là où sur la manette Xbox, il y a un bouton sur le dessus, sur la 8Bitdo vous retrouvez un petit taquet à faire coulisser à l’arrière. Il est bien positionné puisqu’il ne vous le dérange pas quand vous jouez. De part et d’autre de ce bouton, vous retrouvez deux palettes dont vous pouvez personnaliser l’action en passant par le logiciel sur PC.

La manette est livrée avec une station de charge sur laquelle elle se recharge en 4h après que vous l’ayez utilisée 20h. Dans la station se cache un récepteur 2.4G à brancher sur la console ou le PC si vous ne voulez pas passer par le Bluetooth.

La 8Bitdot est à la hauteur de la manette Xbox

Une fois en main, la manette offre des sensations agréables. Déjà, vous retrouvez le design asymétrique de la manette Xbox, avec un stick plus haut que l’autre. C’est ce qui la différencie de la manette PlayStation et qui est étonnamment confortable en jeu.

Via le logiciel sur PC, vous pouvez remapper toutes les touches, mais aussi customiser chaque stick pour une meilleure précision. De même pour les gâchettes dont vous pouvez changer l’amplitude et la tension motrice. Sans oublier bien sûr les vibrations pour le retour haptique, avec les 4 moteurs inclus.

Si vous cherchez une autre manette, pas forcément pour Xbox, venez piocher quelques idées dans notre guide comparatif dédié.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.