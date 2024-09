La tablette Samsung au meilleur rapport qualité-prix pendant les French Days, c’est la Galaxy Tab S6 Lite (version 2024) qui est à -44 %

Dans ce pack disponible chez Fnac vous retrouvez la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite accompagnĂ©e d’une protection magnĂ©tique dans laquelle se trouve un clavier Bluetooth. Tout ce beau monde est disponible Ă 279,99 euros.

La Samsung Galaxy S6 Lite revient rĂ©gulièrement sous une nouvelle forme avec quelques amĂ©liorations notables par rapport aux prĂ©cĂ©dents, comme un nouveau processeur Snapdragon 720G. Vous retrouvez toujours le stylet S Pen très pratique, notamment dans l’application Notes.

Les avantages de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La présence du stylet S Pen est très appréciable

Une autonomie de 15h en usage classique

Un Ă©cran LCD 2K de 10,4″ sans scintillement Ă basse frĂ©quence

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite coûte, seule, 499,99 euros. Le Book cover Keyboard, lui, coûte 59,99 euros. Le pack avec les deux passe de 499,99 euros à 329,99 euros pendant les French Days chez la Fnac. De plus, vous avez une offre de remboursement de 50 euros, donc elle vous revient finalement à 279,99 euros.

Un design séduisant avec un stylet intégré

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024 propose un châssis en mĂ©tal Ă©lĂ©gant et un Ă©cran de 10,4″ aux bords relativement larges. Elle ne se distingue pas beaucoup de sa version prĂ©cĂ©dente (2020) mais reste plaisante Ă manipuler grâce Ă sa finition mate qui minimise les traces de doigts. LĂ©gère avec ses 456 grammes, elle est en plus accompagnĂ©e d’un stylet S Pen, un argument de taille pour les crĂ©atifs ou la prise de notes.

Cependant, malgrĂ© son look soignĂ© et la prĂ©sence du S Pen, elle montre certaines limites en matière de connectivitĂ©. On note l’absence de certification IP pour la rĂ©sistance Ă l’eau et Ă la poussière, et elle se contente encore d’un port USB 2.0, un choix dĂ©passĂ© pour une tablette de 2024. La mĂ©moire interne, bien qu’extensible via un port microSD, fait 128 Go sur cette version, dont une partie est occupĂ©e par le système d’exploitation.

Des performances correctes pour un usage quotidien

Sous son châssis, la Galaxy Tab S6 Lite est Ă©quipĂ©e du processeur Exynos 1280. Bien qu’il ne soit pas le plus puissant du marchĂ©, il convient parfaitement pour les tâches du quotidien comme la navigation sur internet, le streaming vidĂ©o ou encore la fameuse prise de notes. De plus, avec Android 14 et l’interface One UI 6.1, l’expĂ©rience utilisateur est fluide et intuitive.

La tablette est toutefois un peu limitĂ©e pour des usages plus exigeants, comme les jeux vidĂ©o ou le multitâche intensif. Avec ses 4 Go de RAM, elle peut montrer quelques lenteurs dans les applications gourmandes. Ça va ĂŞtre compliquĂ© de lancer un jeu 3D et de maintenir une certaine fluiditĂ©. Il vaut mieux rĂ©server la tablette Ă un usage mĂ©dia, comme le streaming, ou la productivitĂ©, surtout qu’elle est proposĂ©e ici avec un clavier Bluetooth inclus dans la Book cover.

N’hĂ©sitez pas Ă comparer la Samsung Galaxy Tab S6 Lite avec d’autres de ses consĹ“urs dans notre guide d’achat dĂ©diĂ© aux meilleures tablettes tactiles du moment.

