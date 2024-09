Ce TV LG 4K QNED de 65″ affiche un max de détails pour un prix aussi Mini que ses LED pendant les French Days

Pour les fins esthètes qui aiment les belles images quand ils regardent leurs films, séries et jeux vidéo, il y a un téléviseur LG de 65″ 4K QNED en promo à -20 % chez E.Leclerc pour le dernier jour des French Days.

LG propose un écran de grande taille pour faire profiter d’une image ultra détaillée grâce à l’utilisation des Mini LED. Si vous avez un meuble suffisamment grand pour l’accueillir (le pied central aide pas mal), vous pouvez retrouver ce téléviseur avec 200 euros de réduction pour fêter la fin des French Days.

Ce qui rend le LG 65QNED866RE unique :

Le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, top pour le gaming

Le téléviseur est compatible AMD FreeSync Premium

L’utilisation de l’IA pour améliorer automatiquement l’image fait du bon travail

Jusqu’à peu, le LG 65QNED866RE était vendu 999 euros. Un prix déjà intéressant sans promotion, mais alors là pour la fin des French Days, il bénéficie d’une réduction de 200 euros qui le fait passer à 799 euros, et c’est une super aubaine.

Une image traitée aux petits oignons

Avec le LG 65QNED86 dans votre salon, vous ne serez pas au cinéma, mais c’est tout comme. La marque a tout fait pour soigner le traitement de l’image et vous proposer un rendu des plus réalistes, que vous regardiez des films, des séries ou que vous jouiez à des jeux vidéo. Ça, c’est grâce au processeur α7 Gen6 AI 4K, la Dolby Vision, le HDR10 et la HLG. Sans compter qu’avec la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, vous profitez d’une fluidité à toute épreuve.

Vous profitez en plus des Mini LED couplés à la technologie QNED. Résultat : vous avez des images avec des couleurs vives et surtout des contrastes bien marqués. Mais le résultat ne verse pas dans le flashy et reste contenu, pour un résultat vraiment réaliste.

Un téléviseur polyvalent qui assure même en gaming

LG sait que les gamers consoles sont aussi exigeants que les PCistes. C’est pour ça que vous retrouvez une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité AMD FreeSync Premium. Elle synchronise dynamiquement la fréquence de rafraîchissement avec celle des cartes graphiques AMD FreeSync. En résumé, ça réduit ou élimine les artefacts visuels comme la latence d’entrée, le déchirement de l’écran et les saccades pendant les jeux et la lecture vidéo.

Pour brancher vos consoles et autres lecteurs externes, vous avez quatre ports HDMI. Deux d’entre eux sont HDMI 2.1 et sont compatibles eARC, VRR, ALLM et QMS. Pour l’interface, vous profitez de WebOS, exclusive à LG, mais vous avez un store pour télécharger toutes vos applications de streaming. Enfin, deux ports USB viennent compléter l’installation pour brancher une clé USB ou un disque dur externe pour lire vos fichiers personnels.

Vous aimez LG et vous souhaitez comparer ce modèle avec d’autres avant d’arrêter votre choix ? N’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleurs TV LG du moment.

