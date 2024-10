Ce TV Samsung OLED 4K 100 Hz de 65 pouces est actuellement 500 € moins cher chez Boulanger

Du 1ᵉʳ au 30 octobre 2024, Boulanger propose une réduction de 200 euros sur le téléviseur Samsung TQ65S85D si vous ramenez un appareil (TV ou une barre de son) fonctionnel ou non, ce qui le ramène à 1 290 euros au lieu de 1 790 euros en plus de la remise immédiate de 300 euros.

Samsung TQ65S85D // Source : Samsung

Le Samsung TQ65S85D est un téléviseur 4K de 2024 qui vous fait bénéficier de l’OLED et de son tout nouveau processeur NQ4 AI Gen2. Comme il est récent, vous bénéficiez des dernières normes vidéos, de fonctionnalités gaming poussées et surtout d’un super prix avec la remise de 200 euros proposés en ce moment, cumulée à la réduction de 300 euros proposée chez Boulanger.

Le Samsung TQ65S85D vous propose :

Une dalle OLED de 65″ avec un 100 Hz natif

Une compatibilité 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Le Gaming Hub pour jouer sans console

Le téléviseur Samsung TQ65S85D coûte, de base, 1 790 euros. Chez Boulanger, vous le retrouvez à 1 490 euros. Si vous profitez en plus de la remise de 200 euros en ramenant un téléviseur ou une barre de son de toute marque, fonctionnel ou non, elle vous revient à 1 290 euros.

Les TV OLED de Samsung, c’est quelque chose

Le Samsung TQ65S85D fait partie des meilleurs téléviseurs OLED de la marque avec sa diagonale de 65″ (163 cm) et sa résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels. Avec la technologie OLED vous profitez de noirs profonds en opposition à des couleurs éclatantes, ce qui provoque des contrastes très marqués. En plus, le processeur NQ4 AI Gen2 optimise la luminosité et restitue tout dans les moindres détails. Certifié HDR10+, le TQ65S85D propose une qualité d’image adaptée aux films d’action et à tous les contenus dynamiques, même dans les jeux vidéo.

D’ailleurs, si vous comptez jouer avec ce téléviseur, vous bénéficiez de la fréquence de rafraîchissement de 100Hz et les technologies VRR et FreeSync Premium Pro. En plus, vous avez l’accès au Gaming Hub qui permet de jouer à vos jeux dans le Cloud, sans console. Il suffit d’une manette Bluetooth reliée au téléviseur et vous êtes dans la partie. Avec ses quatre ports HDMI 2.1, vous pouvez brancher toutes vos consoles pour jouer dans les meilleures conditions possibles.

Expérience sonore immersive et connectivité moderne

Le TQ65S85D est équipé d’un système audio compatible Dolby Atmos. La technologie Q-Symphony 2.0 permet de synchroniser le son de la TV avec une barre de son Samsung pour une restitution encore plus riche. Côté connectivité, Tizen OS permet l’accès à tous les services de streaming auxquels vous êtes abonné.

La compatibilité avec AirPlay 2 permet de diffuser du contenu depuis vos appareils Apple, tandis que le contrôle vocal se fait via Alexa et Bixby pour une expérience de navigation en mode main libre. Un petit mot sur le design également : il s’agit d’un écran quasiment borderless, que vous pouvez poser sur un meuble ou accrocher au mur avec un support VESA compatible. D’ailleurs Boulanger peut vous le livrer, installer, fixer et connecter pour 159 euros si ça vous tente.

N’hésitez pas à comparer ce téléviseur avec d’autres modèles avant d’arrêter votre choix en les comparant via notre guide d’achats des meilleurs TV 4K QLED et OLED du moment.

