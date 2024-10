La Xbox Series X devient bien plus abordable sur Amazon durant le Prime Day grâce à cette offre reconditionnée

Oubliez les vacances à la plage et les soirées entre amis dans le jardin, « Winter is coming ». En prévision des tristes soirées froides à venir, upgrader son matos gaming n’est peut-être pas une mauvaise idée. Il faut bien s’occuper ! Et ça tombe bien, car durant le Prime Day, la version reconditionnée de la Xbox Series X de Microsoft est en promotion : 399 euros au lieu de 549 euros neuve.

Alors que la dernière génération de consoles Microsoft s’apprête à fêter ses 4 ans, la Xbox Series X semble avoir encore de beaux jours devant elle. D’ailleurs, si la première moitié de l’année s’est révélée assez pauvre en sorties jeux vidéo – du moins, en termes de qualité –, le deuxième trimestre s’est déjà révélé beaucoup plus intéressant et l’année 2025 s’annonce encore plus grandiose. Malheureusement, l’achat d’une console de salon de dernière génération représente encore un budget. Fort heureusement, le Prime Day est là pour pallier cela. La Xbox Series X (reconditionné) voit son prix chuter de 150 euros sur Amazon par rapport au prix neuf.

La Xbox Series X en trois points phares

La console la plus puissante du marché

Capable de faire tourner les jeux en 4K compatible 120 FPS

Rétrocompatible avec les anciens jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Au lieu de 549 euros neuve, la Xbox Series X (reconditionné) est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Une bête de puissance silencieuse

Près de quatre ans après sa sortie, la Xbox Series X jouit encore aujourd’hui du statut de la console de salon la plus puissante du marché – du moins jusqu’au 7 novembre prochain, date à laquelle la PS5 Pro de Sony sortira. Avec sa puissance brute de calcul de 12 TFlops, elle surpasse en effet sa grande rivale, la PS5 et ses environ 10 TFlops. Doté d’un CPU AMD Zen 2 à huit cœurs, d’un GPU AMD RDNA 2, de 16 Go de RAM GDDR6 et d’un SSD Xbox Velocity d’une capacité de 1 To, la Xbox Series X est capable de faire tourner les jeux en 4K 60 FPS et est même compatible avec le 120 FPS. Ajoutons à cela le ray-tracing pour une meilleure expérience gaming ainsi que le Dolby Vision et le Dolby Atmos.

Le tout dans un design beaucoup plus sobre et classique que la PS5, mais qui n’en est pas moins appréciable. Élégante, la console de 30 cm de haut et de 15 cm de chaque côté profite d’une grande stabilité lorsqu’elle est à la verticale – position recommandée pour un meilleur refroidissement.

Autre point plus que notable : elle est particulièrement silencieuse. Malgré la puissance qu’elle dégage, la console semble faire tourner les jeux les plus exigeants sans effort.

Une console rétrocompatible tournée vers l’avenir

Microsoft a toujours mis un point d’honneur à permettre à ses joueurs de continuer à jour à leurs anciens jeux vidéo sur leur nouvelle console. Et la Xbox Series X ne déroge pas à la règle puisque, contrairement à la PS5, elle est totalement rétrocompatible. Jouer à des jeux de la Xbox première du nom sur cette bête de puissance est donc tout à fait possible. De plus, grâce à son écosystème, mais surtout au Game Pass, il est possible de profiter d’un très large catalogue de jeux d’antan et d’aujourd’hui à moindres frais. Bien évidemment, la Xbox Series X, même dans sa version reconditionnée, est à la hauteur pour faire tourner les dernières sorties, ainsi que les jeux vidéo à venir.

À ce propos, les prochains mois s’annoncent particulièrement riches, avec des sorties telles qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien, Call of Duty : Black Ops 6, le remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, l’extension Vessel of Hatred de Diablo IV ou encore un nouveau volet de Gears of War.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xbox Series X.

