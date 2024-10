Cet opérateur fait très fort avec ce forfait 5G 200 Go à moins de 10 €/mois

Les opĂ©rateurs virtuels proposent très souvent des forfaits mobiles Ă tout petit prix, mais gĂ©nĂ©reux en donnĂ©es 4G ou mĂŞme 5G. Actuellement, c’est Cdiscount mobile qui offre l’un des meilleurs rapports Go/prix du moment avec son forfait 5G 200 Go Ă 9,99 euros par mois.

Pour dĂ©nicher des forfaits mobile 5G gĂ©nĂ©reux en donnĂ©es, mais qui affichent des prix mensuels vraiment contenus, il faut gĂ©nĂ©ralement se tourner vers les opĂ©rateurs virtuels, ou MVNO. La preuve avec Cdiscount mobile, qui met actuellement Ă disposition des clients un forfait 5G de 200 Go Ă moins de 10 euros par mois. Ce MVNO fait encore un sans-faute, et c’est bien pour cela que nous le recommandons parmi les opĂ©rateurs virtuels existant sur le marchĂ©.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

200 Go de 5G en France métropolitaine + 19 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les communications (appels, SMS et MMS) illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom, automatiquement attribué

Actuellement, le forfait mobile 5G de 200 Go proposé par Cdiscount mobile coûte 9,99 euros par mois. C’est bien sûr sans engagement.

Une grosse enveloppe de 5G tous les mois

Le forfait 5G de Cdiscount mobile, avec son enveloppe de 200 Go tous les mois, s’adresse Ă celles et ceux qui passent de longues heures sur les rĂ©seaux sociaux ou qui aiment pouvoir visionner plusieurs Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming Ă la suite ou encore jouer en ligne sur leur smartphone ; pour tous usages, ils auront donc Ă disposition une très grande quantitĂ© de Go. Ils pourront mĂŞme faire du partage de connexion avec plusieurs appareils, si besoin.

Et grâce au réseau 5G, les utilisateurs pourront profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur leur appareil. Ce dernier doit bien sûr être compatible, et les clients doivent se situer dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Télécom, qui est ici automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel. Par ailleurs, notez que le forfait comprend une enveloppe supplémentaire de 19 Go de données à utiliser en Europe et dans le DOM, mais en 4G uniquement.

Une bonne couverture réseau

Ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En revanche, quelques règles s’appliquent : vous ne devrez pas dépasser 3 heures par appel, et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, l’offre de Cdiscount mobile permet, comme rappelé ci-dessus, de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Télécom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 765 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

