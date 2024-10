Le dernier iPad Pro de 11″ boosté par la puce M4 perd plus de 300 €, mais seulement aujourd’hui

N’hésitez plus entre une tablette tactile et un PC portable et optez pour un appareil qui fait les deux sans sourciller : l’iPad Pro M4 2024 de 11″ est, aujourd’hui exclusivement, à 885 euros au lieu de 1219 euros.

Aujourd’hui seulement, dimanche 20 octobre 2024, vous avez la possibilité de commander l’iPad Pro M4 11″ à son meilleur prix grâce à un code promo exclusif. Vous l’avez reconnue, il s’agit de l’une des tablettes tactiles d’Apple les plus puissantes, capable de vous assurer des sessions gaming fluides sans surchauffe et d’être utilisée comme un ordinateur pour travailler ou même dessiner avec l’Apple Pencil Pro inclus, une vraie avancée en la matière.

Les avantages de l’iPad Pro M4 11″

La puce M4 doit être dopée, ce n’est pas possible…

Comment fait-il pour être si fin ?

Le stylet Apple Pencil Pro est d’une qualité incroyable

Comme nous l’avons dit, normalement, l’iPad Pro M4 2024 11″ coûte 1219 euros. Vous connaissez Rakuten et ses vendeurs tiers, qui vendent les produits moins cher : c’est comme ça que vous le retrouvez à 935 euros, ce qui représente déjà une belle baisse de 23%. Mais avec le code RAKUTEN50 valable jusqu’à ce soir, il passe à 885 euros, et c’est encore mieux.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro M4 2024 11″. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une puissance incroyable dans une tablette si fine

Avec l’iPad Pro M4, Apple tente de plus en plus de brouiller les pistes entre tablette tactile et ordinateur portable. Il faut dire que la puce M4 dont elle est dotée est d’une puissance assez folle. Alors oui, il n’y a peut-être « que » 8 Go de RAM, mais franchement vous ne serez gêné à absolument aucun moment. Et le pire, ou le mieux, enfin, vous aurez compris, c’est que l’appareil ne fait que 5,3 mm d’épaisseur pour seulement 444 g. C’est à se demander où sont stockés les composants.

L’écran, parlons-en, est à la hauteur de la puissance de la tablette avec une dalle OLED de 11″ qui affiche 2420 x 1668 pixels. En fait, il y a même deux dalles OLED superposées, la fameuse « Tandem OLED » qui permet un tel niveau de qualité. La firme de Cupertino l’a optimisé pour afficher des couleurs hautement réalistes, ce qui fait que les professionnels de l’image, même les plus tatillons, pourront s’y retrouver, surtout qu’avec le stylet Apple Pencil Pro inclus, vous allez pouvoir dessiner et prendre des notes avec la plus grande des précisions.

Une puissance légèrement bridée par iPadOS

Si vous avez besoin d’utiliser cet iPad Pro M4 au quotidien, notamment pour travailler, ajoutez-y un clavier Bluetooth si jamais le Magic Keyboard ne vous convient pas, et vous avez une machine totalement fonctionnelle. Dommage que ses possibilités soient limitées par iPadOS, un système d’exploitation dérivé d’iOS, qui équipe les iPhone et qui reste, au final… un système d’exploitation pour téléphone.

Donc ça le rend pas forcément très ergonomique pour les tâches professionnelles, même les plus simples. Et c’est vraiment une petite impression de gâchis qui s’installe, alors que pour le même prix, vous pouvez avoir un MacBook neuf. On a donc une tablette tactile équipée d’une puce surpuissante malheureusement sous-exploitée, un peu cher pour juste regarder Netflix. Les graphistes et autres pros de la photo et de la vidéo seront par contre aux anges, d’autant que l’autonomie annoncée de 10h en lecture vidéo est, en pratique, légèrement plus élevée.

Pour en apprendre plus sur l’iPad Pro M4 11″ et voir s’il est fait pour vous, ou non, n’hésitez pas à consulter notre test complet qui pourrait vous conforter dans votre choix.

Et si jamais vous cherchez une autre tablette, ou prendre la température de ce qui se fait de mieux sur le marché, vous pouvez le faire en consultant notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.