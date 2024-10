Réduction sur l’adhésion Ultimate de Micromania-Zing : la clé pour la PS5 Slim édition limitée du 30ᵉ anniversaire

Micromania-Zing propose une nouvelle offre fidélité Ultimate avec une réduction de 5 euros pour la première année, un move beaucoup plus intelligent qu’il n’y paraît.

Micromania-Zing est la dernière grande enseigne encore présente chez nous qui est spécialisée dans la vente de jeux vidéo et surtout, depuis quelques années avec Zing, de produits liés à la pop-culture. Alors oui, Micromania-Zing est souvent la cible de critique quant au prix de reprise des jeux que vous ramenez, ou celui des nouveautés. Mais cette offre fidélité Ultimate pourrait bien faire changer les choses, d’autant qu’elle coûte 29,99 euros la première année.

Les avantages à souscrire l’abonnement Ultimate

Bon d’achat de 20 euros Ultimate offert à la souscription

Accès en exclusivité à des produits réservés aux membres Premium

Un cadeau d’adhésion exclusif et d’autres avantages

Avec cette offre de réduction, la première année d’adhésion à l’offre Ultimate est à 29,99 euros au lieu de 34,99 euros. Qui sera d’ailleurs le prix annuel si vous continuez après la première année.

Micromania-Zing récompense ses clients les plus fidèles

Vous pouvez très bien entrer dans un Micromania-Zing, acheter votre jeu, votre figurine, votre manga ou votre poster et ressortir tout simplement. Mais si ça vous arrive fréquemment, autant prendre la carte de fidélité qui peut vous aider à faire des économies. C’est ce que propose justement l’offre Ultimate, la plus haute du magasin, et qui offre logiquement les meilleurs avantages.

Parmi ceux-ci, on peut citer la réception d’un cadeau d’adhésion exclusif, un bon d’achat Ultimate d’une valeur de 20 euros (donc l’adhésion est déjà quasiment rentabilisée), des journées privilèges où seuls les adhérents bénéficient de certaines réductions, des ventes privées sur invitations, un cumul des bons de fidélité et même des lots à gagner. Du classique ++, même si l’intérêt de cette adhésion se trouve, à notre sens, ailleurs.

Un bon moyen de faire la nique aux scalpers

L’avantage de devenir membre Ultimate chez Micromania-Zing, c’est que vous accédez avant le commun des mortels à certains produits en vente sur le site. Par exemple, la manette édition limitée Astro Bot était d’abord réservée aux membres Premium, puis a été disponible en quantité très limitée pour les autres au bout d’un certain temps.

Le scénario se répète en ce moment avec la PS5 Slim édition limitée 30ᵉ anniversaire et tous les produits qui gravitent autour : la DualSense ou encore le PS Portal. La plupart des sites de vente ont été pris d’assaut par les acheteurs classiques, mais aussi les scalpers, ces gens malhonnêtes qui achètent uniquement pour faire de la revente en capitalisant sur l’aspect collection et limité du produit, et ainsi faire gonfler les prix. Il n’est donc pas rare de trouver des PS5 Slim 30ᵉ anniversaire à plus de 1 000 euros sur les sites de revente.

Mention sur la page produit de la PS5 Slim 30ᵉ anniversaire // Source : Capture d’écran sur le site de Micromania.

Mais, il en reste chez Micromania-Zing, si vous êtes adhérent Ultimate. Car le scalper est un être vil qui n’ira pas lâcher un abonnement annuel pour s’acheter une console. Donc plutôt que de leur donner de l’argent à eux et alimenter ce cercle vicieux, il vaut mieux payer 29,99 euros chez Micromania-Zing, recevoir des petits cadeaux, cumuler des points et pouvoir commander des produits exclusifs en toute tranquillité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.