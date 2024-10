Voici le meilleur forfait mobile à moins de 5 €/mois actuellement

Avis aux économes qui ne souhaitent pas dépenser une fortune tous les mois pour leur forfait mobile. NRJ Mobile propose actuellement une offre de 20 Go de 4G à seulement 4,99 euros par mois.

Quand il s’agit de trouver une nouvelle offre sans engagement, les personnes au budget limitĂ© se dirigent gĂ©nĂ©ralement vers les opĂ©rateurs virtuels, ou MVNO, qui proposent très souvent des offres peu chères avec de nombreux avantages. C’est par exemple le cas de NRJ Mobile, qui met actuellement Ă disposition un forfait mobile 4G de 20 Go Ă moins de 5 euros par mois. C’est actuellement la meilleure offre Ă ce prix selon notre comparateur de forfaits mobile.

Que propose ce forfait NRJ Mobile ?

20 Go de 4G en France mĂ©tropolitaine + 17 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait 4G sans engagement de 20 Go proposé par NRJ Mobile est affiché à 4,99 euros par mois.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez NRJ Mobile NRJ Mobile Forfait 4G

20 Go 4.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G

160 Go 8.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

5 Go 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Une enveloppe idéale pour les petits consommateurs de data

NRJ Mobile propose donc un forfait dotĂ© d’une enveloppe de 20 Go de 4G, utilisables en France mĂ©tropolitaine. Si cette quantitĂ© de data peut ĂŞtre insuffisante pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps sur Internet chaque jour depuis leur smartphone, elle peut tout Ă fait convenir aux utilisateurs qui ont une consommation moins importante, et qui refusent avant tout de trop dĂ©penser tous les mois pour leur forfait. Ils sont donc prĂŞts Ă faire cette petite concession sur la quantitĂ© de donnĂ©es, mais ces 20 Go donnent heureusement la possibilitĂ© de surfer sur Internet, de regarder quelques Ă©pisodes de sĂ©rie ou encore d’Ă©couter de la musique en streaming pendant quelques heures.

Toutefois, la connexion Ă un rĂ©seau Wi-Fi est fortement recommandĂ©e quand cela est possible, pour Ă©conomiser quelques Go. Et si vous voyagez hors de la France mĂ©tropolitaine, notez que vous aurez droit Ă 17 Go de 4G supplĂ©mentaires depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andorre). Notez aussi que le dĂ©bit sera rĂ©duit au-delĂ de ces 17 Go, et au-delĂ des 20 Go en France mĂ©tropolitaine. Pas de hors forfait ici, d’ailleurs, ce qui est plutĂ´t rassurant.

Une bonne couverture réseau à la clé

Les communications (appels, SMS et MMS) sont Ă©videmment illimitĂ©es ici, depuis la France mĂ©tropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numĂ©ro français. Attention, quelques conditions sont Ă respecter : chaque appel ne doit pas excĂ©der une durĂ©e de 3 heures, et vous ne pouvez pas dĂ©passer une limite de 129 destinataires de SMS/MMS par mois.

Enfin, NRJ mobile étant un MVNO, ou opérateur virtuel, qui fonctionne avec le réseau de Bouygues Télécom, ce dernier vous sera donc automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc profiter d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 99 % de la population et 95 % du territoire métropolitain selon l’ARCEP.

Notez que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement.

Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile 5G Lebara

210 Go Appels illimités 210 Go en France 5 Go en Europe 7.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 60 Ă 80 Go Appels illimitĂ©s 60 Go – 80 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 5.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

20 Go Appels illimités 20 Go en France 16 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.