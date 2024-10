Avec 250 € de moins, ce laptop Asus 2-en-1 boosté au Snapdragon X Plus va ravir les plus créatifs, mais pas que

L’Asus ProArt PZ13 se transforme en PC portable, et avec son écran tactile, l’appareil peut être utilisé en tablette. Un appareil hybride polyvalent et puissant avec sa puce ARM, qui devient plus intéressant avec 250 euros de remise.

Asus ProArt PZ13 (HT5306) // Source : site officiel

En concevant sa gamme ProArt, Asus s’inspire du concept des tablettes Windows et propose une tablette de 13 pouces avec clavier dĂ©tachable « façon Surface Pro ». L’Asus ProArt PZ13 est une machine polyvalente qui s’accompagne d’une puce ARM très efficace. Avis aux crĂ©atifs, ce laptop se nĂ©gocie avec 250 euros moins et devient un excellent compagnon. Â

Les avantages de l’Asus ProArt PZ13 (HT5306)

Un format hybride et pratique au quotidien

Un Ă©cran Oled tactile de 13 pouces en 3K

Un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus avec Copilot+

De base Ă 1 499 euros, l’Asus ProArt PZ13 (HT5306) se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 1 249,99 euros sur le site de Cdiscount.

Un ordinateur portable hybride

L’Asus ProArt PZ13 marque d’abord des points pour sa conception. Avec un poids plume de 850 g et une conception ultrafine (9 mm d’épaisseur), cet ultraportable de 13 pouces se glisse dans n’importe quel sac à dos. Ce format est idéal pour les utilisateurs nomades et s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride. Car oui, elle se transforme en un tour de main en tablette grâce à son clavier détachable.

Son écran tactile de 13 pouces est très agréable pour travailler confortablement, ou bien visionner du contenu. La marque l’a aussi doté d’un lumineux écran tactile OLED 3K certifié Dolby Vision. Les créatifs profitent alors d’une belle qualité d’image pour mener à bien leurs projets avec des couleurs riches et justes.

Puissant, avec une dose d’IA

Pour faire fonctionner efficacement son appareil, Asus se base sur un processeur ARM : le Snapdragon X Plus de Qualcomm. Une puce qui suffit pour quiconque souhaite faire de la bureautique, naviguer sur Internet et visionner du contenu. Et avec 16 Go de RAM, les plus crĂ©atifs vont pouvoir s’adonner Ă leurs projets photos/vidĂ©os sans problème. CĂ´tĂ© stockage, on retrouve un SSD de 1 To, qui assurera des temps de chargement rĂ©duits et des lancements rapides.

Cet appareil fait aussi profiter de l’expĂ©rience Copilot+ d’Asus. Celle-ci donne accès Ă divers outils dopĂ©s Ă l’IA qui amĂ©liore la productivitĂ© et favorise la crĂ©ativitĂ©. Quant Ă l’autonomie, sa batterie de 70 Wh va pouvoir offrir plus d’une journĂ©e d’utilisation. Ă€ noter, le laptop d’Asus se compose de deux ports USB 4.0 Gen 3 Type-C et d’un lecteur de carte SD.

