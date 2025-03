Le Realme GT 7 Pro devient le moins cher avec un Snapdragon 8 Elite grâce à cette offre Amazon

Plus connue pour ses smartphones au bon rapport qualitĂ©-prix, la marque compte aussi des modèles haut de gamme, comme rĂ©cent le GT 7 Pro. Un smartphone qui offre de très belles prestations et coĂ»te dĂ©jĂ près 250 euros de moins.Â

ArrivĂ© en dĂ©cembre 2024 sur le marchĂ© français, le Realme GT 7 Pro est un smartphone premium qui se dĂ©marque de la concurrence sur bien des points. Il pense « surpasser l’iPhone 16 Pro Max », et pour cela, il n’hĂ©site pas Ă proposer une fiche technique costaud. Bref, un smartphone haut de gamme, qui diffère grandement des autres modèles plus abordables et milieu de gamme de la marque, et que l’on trouve dĂ©jĂ en forte promotion pour les ventes flash de printemps.

Les avantages du Realme GT 7 Pro

Un smartphone Ă©tanche (IP69)

Une dalle OLED de 6,78 pouces 120 Hz et compatible HDR10+ et Dolby Vision

Une puce Snapdragon 8 Elite

Lancé à 999,99 euros, le Realme GT 7 Pro est en ce moment proposé en promotion à 749 euros sur Amazon.

Un écran qui flatte la rétine

Le Realme GT 7 Pro est rĂ©solument un smartphone haut de gamme, et cela se ressent dans son design. Il arbore en effet un cadre en aluminium dotĂ© de tranches plates ainsi qu’un Ă©cran lĂ©gèrement incurvĂ©, qui lui apportent une Ă©lĂ©gance assez agrĂ©able Ă l’Ĺ“il. Surtout, la marque n’a pas fait les choses Ă moitiĂ© concernant la soliditĂ© de son nouvel appareil : ce GT 7 Pro est certifiĂ© IP69. Il rĂ©siste donc Ă©videmment Ă la poussière et Ă l’eau (plus particulièrement Ă l’immersion au-delĂ de 1 mètre pendant 30 minutes), mais pas seulement : il est mĂŞme protĂ©gĂ© contre les nettoyages Ă haute pression. Oui, rien que ça.

CĂ´tĂ© Ă©cran, c’est lĂ aussi un sans-faute puisque Realme a optĂ© pour une dalle OLED de 6,78 pouces, avec une rĂ©solution de 2 780 x 1 264 pixels, qui offre donc des contrastes infinis et des noirs profonds. L’Ă©cran est aussi compatible HDR10+ et Dolby Vision, ce qui devrait permettre d’obtenir des images plus contrastĂ©es et riches en dĂ©tails grâce Ă une extension de la plage dynamique. Pour couronner le tout, la dalle est LTPO et prĂ©sente un taux de rafraĂ®chissement adaptatif pouvant atteindre les 120 Hz. Le spectre DCI-P3 est quant Ă lui couvert Ă 120 % ; autant dire que la palette des couleurs affichĂ©es est très Ă©tendue. Et cĂ´tĂ© luminositĂ© maximale, c’est très bon aussi : elle peut aller jusqu’Ă 6 500 nits.

Une belle puissance promise

Comme prĂ©cisĂ© plus haut, le Realme GT 7 Pro renferme une puce Snapdragon 8 Elite, laquelle intègre Oryon, le nouveau CPU très haute puissance de Qualcomm qui affiche des gains de performances considĂ©rables, notamment dans les jeux vidĂ©o (jusqu’Ă 50 % !). Le Snadragon 8 Elite embarque plus prĂ©cisĂ©ment non pas un, mais deux cĹ“urs Oryon très hautes performances (jusqu’à 4,32 GHz) et six cĹ“urs hautes performances (jusqu’à 3,53 GHz). Bref, le Realme GT 7 Pro devrait sans surprise ĂŞtre un smartphone particulièrement vĂ©loce. Concernant ses performances en photo, on peut compter sur un bloc comprenant un grand-angle de 50 Mpx, un tĂ©lĂ©objectif avec zoom optique x3 de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Tous sont accompagnĂ©s d’une touche d’IA pour capturer de meilleures prises de vue. Un mode « aquatique » est mĂŞme disponible.

Enfin, pour ce qui est de son endurance, le Realme GT 7 Pro abrite une batterie de 6500 mAh promettant jusqu’Ă 23 heures d’utilisation de rĂ©seaux sociaux ou encore 20 heures de lecture vidĂ©o sur YouTube. Une charge rapide de 120 W est aussi de la partie, aidĂ©e lĂ aussi d’un système de charge avec IA. Realme promet d’ailleurs que le smartphone peut se recharger complètement en seulement 37 minutes.

