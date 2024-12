Ce smartphone haut de gamme d’Android qui a copié le bouton de l’iPhone 16 est déjà en promotion

Avec sa puce Snapdragon 8 Elite, son grand écran rafraîchi à 144 Hz ou encore son bouton contrôle copié d’Apple, le smartphone Nubia Z70 Ultra est un modèle haut de gamme très convaincant, mais ce ne sont pas ses seuls atouts. Son autre avantage, c’est son prix, qui passe de 749 à 699 euros chez Cdiscount.

Nubia est une marque de smartphones chinoise qui a lancé plusieurs références gaming, réunies dans la gamme Red Magic. Ce qui ne l’empêche pas de proposer aussi des caractéristiques recherchées par les joueurs dans d’autres modèles. Son smartphone haut de gamme Z70 Ultra est par exemple doté d’un écran Amoled 144 Hz et d’une puce puissante Snapdragon 8 Elite. De quoi profiter d’une belle fluidité en jeu. S’il vous intéresse, sachez qu’il est actuellement proposé à moins de 700 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Nubia Z70 Ultra

Un écran Amoled de 6,85 pouces + 144 Hz

Une puce Snapdragon 8 Elite

Le même bouton photo que sur l’iPhone 16 !

Affiché en temps normal à 749 euros sur le site officiel, le Nubia Z70 Ultra (12 + 256 Go) est aujourd’hui proposé à 699 euros chez Cdiscount. Et grâce au code HELLO10, seuls les nouveaux clients auront droit à 10 euros de réduction, ce qui leur permettra de voir le smartphone vendu à 689 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nubia Z70 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone étanche et ultra-fluide

Le smartphone Nubia Z70 Ultra est un smartphone au look affirmé, avec ses tranches plates, ses angles marqués et son bloc photo qui occupe une place conséquente sur le dos de l’appareil. Ce modèle ne brille donc pas par sa discrétion, ni par sa légèreté (il pèse 228 g), mais bien par son originalité. Notons aussi son corps particulièrement solide puisqu’il est certifié IP68 : il est donc capable de résister à la poussière et à une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur durant au moins 30 minutes.

Côté écran, ce Z70 Ultra embarque une dalle Amoled de 6,85 pouces, bénéficiant d’une définition de 2 688 x 1 216 pixels et surtout d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz ; autant dire qu’outre les contrastes infinis et noirs profonds que cet écran offre, ce dernier est aussi en mesure de promettre une fluidité exemplaire, dans la navigation ou même durant des sessions gaming. Et pour couronner le tout, la dalle couvre la totalité du spectre DCI-P3 ; on a donc droit à une palette de couleurs affichées très étendue, ce qui permet de profiter d’images vibrantes et réalistes.

Boosté par le Snapdragon 8 Elite

Dans les entrailles du Nubia Z70 Ultra, on trouve une récente puce Snapdragon 8 Elite, qui intègre Oryon, le nouveau CPU très haute puissance de Qualcomm qui affiche des gains de performances considérables, notamment dans les jeux vidéo (jusqu’à 50 %). Le Snadragon 8 Elite embarque plus précisément non pas un, mais deux cÅ“urs Oryon très hautes performances (jusqu’à 4,32 GHz) et six cÅ“urs hautes performances (jusqu’à 3,53 GHz). Bref, le smartphone va pouvoir se montrer bien véloce, y compris pour du jeu. Côté logiciel, l’appareil tourne nous Nebula AI OS, basé sur Android 15, qui, comme son nom l’indique, propose une dose d’IA pour faciliter certaines tâches.

Pour ce qui est de sa partie photo, le Z70 Ultra est équipé de trois capteurs au dos : un principal Sony IMX 9 de 50 Mpx (avec objectif de 35 mm et une ouverture variable !), un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx. Une belle polyvalence, donc.

Une fonctionnalité Apple chez Android ?

Mais n’oublions pas de mentionner son bouton qui ressemble fortement au Camera Control de l’iPhone 16, qui permet tout simplement d’ouvrir l’appareil photo, de modifier les réglages de la caméra et évidemment de prendre des photos. Sur ce Z70 Ultra, ce bouton a en plus une fonction d’obturation en deux temps : un clic pour faire la mise au point, puis un autre pour prendre la photo. C’est vraiment pratique pour capturer un moment privilégié bien plus rapidement.

Enfin, côté autonomie, le Nubia Z70 Ultra renferme une batterie de 6 150 mAh, qui devrait largement garantir une bonne journée d’utilisation. La charge rapide 80 W est aussi de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.