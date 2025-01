Ce petit radiateur de bureau Xiaomi est soldé à moins de 20 €, parfait pour se réchauffer tout en étant devant son PC cet hiver

C’est une offre peu commune et qui pourtant est très intéressante : le Xiaomi Desktop Heater est un radiateur de bureau à poser à côté de vous, au niveau de vos pieds ou partout où vous allez, accessible à 19,99 euros pendant les Soldes.

C’est le genre de produit dont on ne pense pas avoir besoin, voire auquel on ne pense même pas, jusqu’à ce qu’on apprenne son existence. Le Xiaomi Desktop Heater est un petit radiateur à brancher, avec un flux d’air oscillant à 45°, silencieux et pratique, que vous emmenez partout pour ne plus souffrir du froid. C’est d’autant plus intéressant que pendant les Soldes, directement sur le site de Xiaomi, vous le retrouvez avec 10 euros de réduction.

Les points forts du Xiaomi Desktop Heater

Il chauffe dès qu’il est allumé pour ne pas gaspiller d’énergie

Il pèse moins de 1 kg

Il oscille à 45° avec un souffle d’air doux

Quand il n’est pas soldé, le Xiaomi Desktop Heater est un produit qui coûte 29,99 euros. Mais en ce moment, il est abordable pour seulement 19,99 euros.

Les mains ou les pieds au chaud

Si les Soldes d’hiver 2025 portent ce nom, c’est que nous sommes en pleine période hivernale et qu’il ne fait pas chaud dehors, surtout en ce moment. Le froid est mordant et si vous travaillez à la maison et que c’est mal isolé, il se pourrait que vous ayez froid aux extrémités. Pour lutter contre ça, plutôt que de monter le chauffage, vous pouvez considérer l’alternative du Xiaomi Desktop Heater, un chauffage d’appoint compact et léger à brancher partout.

Peut-être que sa consommation électrique est moins élevée que celle de votre radiateur, ou tout simplement que vous avez besoin d’un complément pour vos mains/pieds qui ont du mal à se réchauffer. C’est ce que vous pouvez faire avec ce produit, qui ne mesure que 142 x 132 x 188 mm pour 930 grammes seulement, qui fonctionne avec une fréquence nominale de 50/60 Hz avec une puissance de 600W.

Une utilisation on ne peut plus simple

L’appareil s’utilise très facilement : vous le branchez, vous le posez près de vos mains ou vos pieds et vous choisissez la température. Cela se fait en tournant le bouton : dans le sens des aiguilles d’une montre, vous montez la température, dans le sens inverse, vous la baissez. À peine allumé, il diffuse sa chaleur, il n’y a pas de temps de latence où il souffle un peu d’air frais, ce qui peut être particulièrement désagréable quand on a déjà froid, de base.

Enfin, vous pouvez choisir de propulser l’air tout droit, ce qui peut être pratique pour, par exemple, sécher un vêtement. Ou passer en mode oscillation et le faire pivoter sur 45°, pour qu’il diffuse son flux d’air un peu partout. Notez que c’est un vraiment un radiateur personnel, puisque la distance de fonctionnement recommandée est de 30 à 60 cm pour un corps humain. C’est plus pratique que de travailler avec des gants ou de grosses chaussettes.

Si jamais vous préférez utiliser votre radiateur domestiques, mais avez la flemme de vous lever, vous pouvez opter pour un thermostat connecté choisi dans notre guide d’achat et ainsi contrôler la température directement depuis votre smartphone.

