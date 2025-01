Le Xiaomi Redmi Note 14 vient tout juste de sortir, mais il est déjà soldé

Xiaomi a tout récemment annoncé la sortie d’une nouvelle gamme de smartphones pas chers, les Redmi Note 14. Et pendant ces soldes d’hiver, la version la plus abordable des cinq avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au même prix que le modèle avec 6 Go de RAM, soit 203 euros au lieu de 233 euros sur le site officiel et sur Amazon.

C’est lors du CES 2025 que Xiaomi a révélé l’arrivée dans son catalogue de sa gamme Redmi Note 14, composée de cinq modèles plutôt abordables. Pendant ces soldes d’hiver, c’est le Xiaomi Redmi Note 14 4G, soit le modèle classique de la série, qui nous intéresse tout particulièrement ; non seulement en raison de ses fonctionnalités que l’on trouve habituellement sur des smartphones plus onéreux, mais aussi et surtout pour son prix, qui bénéficie déjà d’une réduction de 13 %.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Redmi Note 14

Une dalle Amoled de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Mediatek Helio G99-Ultra

Un capteur principal de 108 Mpx et de l’IA pour la photo

Lancé à 233 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 (8 + 128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 203 euros sur le site officiel ainsi que sur Amazon ; c’est le même prix que la version 6 + 128 Go.

Le modèle 5G avec 256 Go de stockage est également en promotion à la Fnac, qui le propose à 271,99 euros au lieu de 301,99 euros grâce à une remise de 30 euros au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone abordable, mais élégant

Physiquement, le Xiaomi Redmi Note 14 ressemble bien plus à un smartphone premium qu’à un modèle peu cher. Il n’y a qu’à voir son design soigné, avec ses bords arrondis sans jointures, ses tranches plates, son épaisseur très contenue de 8,16 mm ou encore son poids de 200 g, qui le rend facile à prendre en main. N’oublions pas non plus son Corning Gorilla Glass 5 qui protège efficacement son écran, ou encore sa certification IP54, qui lui permet de résister aux éclaboussures.

Au niveau de son écran, justement, nous avons droit à une dalle Amoled Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels) de 6,67 pouces, qui bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, que l’on n’a pas souvent sur cette gamme de prix, d’ailleurs. Côté luminosité maximale, celle-ci atteint les 1 800 nits, selon la marque. Cet écran a d’autres atouts, comme sa capacité à toujours bien répondre même si nos doigts sont mouillés, ou encore son capteur d’empreintes digitales niché sous sa surface. Sachez aussi que ce Redmi Note 14 est doté d’un double haut-parleur Dolby Atmos.

Une belle configuration pour les tâches quotidiennes

Le Xiaomi Redmi Note 14 embarque par ailleurs une puce Mediatek Helio G99-Ultra, tandis que la version 5G intègre une Mediatek Dimensity 7025-Ultra, plus puissante. Malgré tout, le Redmi Note 14 devrait permettre à son utilisateur d’enchaîner les tâches simples du quotidien sans accroc. Le smartphone profite évidemment d’HyperOS 2, récente version de sa surcouche Android, qui se veut plus performante et fluide grâce à son cœur « HyperCore ». Notez aussi que Gemini est ici de la partie.

Côté photo, le Xiaomi Redmi Note 14 est équipé d’un capteur principal 108 Mpx, d’un capteur de profondeur de 2 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Pas d’ultra grand-angle ici : il est réservé au modèle 5G. On appréciera toutefois la présence de l’intelligence artificielle qui va pouvoir optimiser le rendu des clichés : suppression d’éléments indésirables, modification du ciel, amélioration de la netteté… Il y a largement de quoi faire. Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 14 renferme une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W ; de quoi gagner de précieux points de batterie en un rien de temps.

Pour en savoir un peu plus et en attendant les tests définitifs, voici notre prise en main de la gamme Redmi Note 14 de Xiaomi.

