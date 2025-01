Ce smartphone abordable d’Oppo est hyper solide et soldé à moins de 160 € sur Amazon

Si vous cherchez un smartphone pas trop cher, qui peut résister aux chocs, aux coups, aux chutes et à l’eau, vous avez l’OPPO A40m à 159 euros sur Amazon.

L’OPPO A40m n’est pas le smartphone le plus connu de la marque et pour cause : on a plutôt tendance à mettre en avant les modèles premium, qui coûtent plus cher, avec des performances plus puissantes. Mais tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone à la pointe de la technologie, et parfois un modèle comme l’OPPO A40m fait amplement le job. En plus, il ne démérite pas, avec un écran 90 Hz, une batterie XXL, une charge rapide et surtout : une résistance à toute épreuve. D’autant que durant les Soldes, vous pouvez économiser quand même 60 euros dessus.

Les points forts de l’OPPO A40m

Il a subi des tests de durabilité de niveau militaire

Un grand écran de 6,67 pouces qui affiche 90 Hz max

La charge SUPERVOOC 45W est vraiment très pratique

Sur le site d’OPPO, le modèle A40m coûte 219 euros. Chez Amazon, il est affiché à 179 euros en blanc, avec une case coupon qui le fait passer à 159 euros.

Il n’est pas cher, certes, mais il n’est pas inintéressant

L’OPPO A40m est un smartphone d’entrée de gamme. Il s’adresse donc aux personnes qui cherchent un bon petit téléphone, capable de faire les tâches classiques du quotidien, à savoir appeler, envoyer des messages, consulter les mails, les réseaux sociaux et regarder quelques vidéos. C’est en ce sens qu’il a été conçu et qu’il est équipé d’une puce Snapdragon 6s 4G Gen1, exclusive à OPPO que l’on retrouve uniquement sur l’A40 et l’A3x 4G, uniquement disponible aux USA.

Le smartphone mesure 165,77 x 76,08 x 7,68 mm pour 186 grammes environ. Un format compact et un poids plume qui se traduit par une bonne ergonomie. L’écran est un panneau LCD de 6,67 pouces qui affiche de la HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. C’est peu, mais rappelons son prix : 159 euros.

Un smartphone qui offre beaucoup sur la résistance

Concernant l’OPPO A40m, la marque a beaucoup communiqué sur sa résistance globale. Il a passé haut la main des tests de solidité de niveau militaire, ce qui fait qu’il ne craint pas les chutes, les coups et même l’eau. C’est donc un smartphone que vous pouvez mettre entre les mains d’une personne maladroite ou qui a tendance à le lâcher facilement, sans craindre qu’il ne s’éteigne au moindre choc.

Pour les photos, vous avez de quoi faire des vidéos en 1080P à 30 fps à l’avant et l’arrière. Ce n’est clairement pas son point fort. Par contre, niveau batterie, vous êtes servi avec une capacité de 5100 mAh compatible charge rapide 45W (même si le chargeur n’est pas fourni) pour deux jours d’autonomie. Vous l’aurez compris, il ne faut pas trop lui en demander, mais pour une utilisation de base, il fait le café.

Si vous n’êtes pas convaincu par l’OPPO A40m, vous pouvez trouver d’autres modèles pas trop cher dans notre guide d’achat consacré aux meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

