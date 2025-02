Boulanger brade presque à moitié prix le premier smartphone à clapet de Xiaomi, le Mix Flip

Le Xiaomi Mix Flip est le premier pliant au format clapet de la marque, et si ce dernier vous intéresse, c’est le moment de craquer : il se négocie aujourd’hui à 701 euros au lieu de 1 301 euros. C’est 46 % de moins qu’à sa sortie !

Xiaomi Mix Flip // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les smartphones pliants se multiplient chez les constructeurs, et si Xiaomi n’avait pas expérimenté le format clapet, c’est désormais chose faite avec le Mix Flip. Un petit nouveau qui ne démérite pas malgré ses quelques défauts. Noté 7/10 par nos soins, ce smartphone est aujourd’hui bien plus recommandable avec 600 euros de remise, et seulement quelques mois après sa sortie.

Les points forts du Xiaomi Mix Flip

Un grand écran externe et un écran interne parfaitement équilibré et lumineux

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 3

La charge 67 Watts avec bloc secteur fourni

Lancé à 1 301 euros en septembre 2024, le Xiaomi Mix Flip a depuis vu son prix fortement chuter, et c’est aujourd’hui chez Boulanger qu’il s’affiche à son prix le plus bas soit 701,99 euros. L’offre est également disponible sur le site Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mix Flip. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran externe qui fait la différence

Le Xiaomi Mix Flip est un smartphone pliable à clapet compact pour rentrer très facilement dans une poche. La prise en main est confortable et le dos en verre mat est agréable au touché, soyeux, et ne retient pas les traces de doigt. Qui dit pliable, dit pliure, bien sûr. Elle n’est pas si proéminente et ne gêne pas à l’utilisation. Côté charnière en revanche, elle est légèrement brinquebalante et paraît moins solide que chez ses concurrents. En position ouverte, nous avons constaté lors de notre test que le smartphone ne se verrouille pas totalement dans cette position et un léger jeu au niveau de la charnière peut se faire sentir…

Il brille surtout par ses écrans. Son grand écran externe est un excellent atout comparé au Flip 6 de Samsung : Amoled LTPO de 4,01 pouces avec un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz et une définition de 1 392 x 1 208 pixels. Occupant toute la surface, il est possible de l’utiliser pour la plupart des tâches, de la navigation Web au téléphone. Avec lui, on ouvre moins son téléphone. Quant à l’écran interne, celui-ci mesure 6,85 pouces, la dalle est aussi Amoled LTPO avec une définition de 2 912 x 1 224 pixels et propose également une luminosité maximale de 1 700 nits, soit l’assurance d’une très bonne visibilité des informations, même en plein soleil.

Performant mais…

Pour fonctionner efficacement, le Mix Flip est animé par la puce Snapdragon 8 Gen 3 de chez Qualcomm. Dans l’ensemble, le téléphone est capable de lancer n’importe quelles tâches sans broncher. Le point noir, il a tendance à chauffer et à donc limiter sa puissance assez rapidement. Sur la partie logicielle, on retrouve HyperOS, une interface fluide, claire mais toujours grevée par une myriade de pourriciels, ces petites applications préinstallées et non désirées.

Sur la partie photo, il peut compter sur un objectif grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x2 de 50 Mpx, développés avec Leica. Le capteur principal est bon en général, même s’il perd un peu de détails de temps en temps. En revanche, Xiaomi fait toujours des merveilles quand il s’agit de prendre des portraits. Pour finir, avec sa grosse batterie de 4 780 mAh, il tient la journée, mais sans en abuser. Il se rattrape en proposant une charge filaire rapide à 67 Watts présent dans la boîte : 40 minutes suffisent pour récupérer l’intégralité de la batterie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Mix Flip de Xiaomi.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles similaires, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.