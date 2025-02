Lidl brade cette barre LED d’angle à moitié prix, une aubaine pour votre setup gaming

La barre LED Ansmann est une lampe à poser dans l’angle d’une pièce. Nul doute qu’avec les centaines d’effets lumineux disponibles, elle parviendra à changer l’atmosphère de votre cocon. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est en ce moment proposée à seulement 24,99 euros au lieu de 49,99 euros chez Lidl.

Qui a dit que les éclairages facilement personnalisables devaient forcément être onéreux ? La barre LED d’angle Ansmann, capable de diffuser une lumière colorée et qui met à disposition pas moins de 366 modes d’effets lumineux, est par exemple vendue à moins de 25 euros grâce à une belle promotion.

Ce qu’il faut savoir sur la barre LED d’angle Ansmann

Une lampe métallique longue et fine

Une télécommande pour changer la couleur de la lumière diffusée

Des centaines de modes d’effets lumineux disponibles

Initialement affichée à 49,99 euros, la barre LED d’angle Ansmann est aujourd’hui disponible en promotion à 24,99 euros chez Lidl.

Une lampe discrète et élégante

Cette lampe Ansmann se présente sous la forme d’une longue barre LED en aluminium très fine, haute de 141 cm, et dont le socle présente un angle droit. C’est justement cette forme qui lui permet de se glisser dans le coin d’une pièce et de s’y fondre totalement. Contrairement à bien d’autres barres LED bien plus épaisses que l’on trouve sur le marché, celle conçue par Ansmann est donc discrète et même assez élégante.

Sur son corps, sont disséminées 84 petites ampoules LED, chacune d’une puissance de 10 W. La lampe offre par ailleurs un flux lumineux pouvant aller jusqu’à 280 lumens. Et côté durée de vie, c’est plus que rassurant, puisque la barre LED pourra éclairer votre pièce pendant plus de 25 000 heures.

Une télécommande pour la personnaliser

La barre LED Ansmann s’accompagne d’une télécommande, grâce à laquelle vous pourrez choisir l’ambiance lumineuse qui vous correspond en fonction de chaque moment de la journée. Plusieurs couleurs sont mises à disposition, mais pas seulement. Ce sont aussi 366 effets lumineux différents qui sont proposés ici, sélectionnables depuis cette même télécommande.

