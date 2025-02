UGREEN Revodok : voici un hub USB-C complet à petit prix pour les laptops en manque de connectiques

Avec l’essor des laptop ultra-fins et minimalistes, la connectique est de plus en plus famélique. Pour remédier à cette rareté de ports, un hub est la solution. La marque UGREEN propose son concentrateur USB-C, le Revodok 107, avec une promotion sur Amazon, faisant passer son prix de base de 39,99 euros à 27,99 euros.

Cela vous est-il déjà arrivé de n’avoir qu’un seul port USB-C sur votre ordinateur portable ? Le minimalisme et la course à la finesse des constructeurs sacrifie parfois des connectiques ô combien importantes pour nous les utilisateurs. Cela peut arriver sur des Chromebook, ou même sur des ultrabook, et la solution pour remédier à ce souci est un dispositif nommé : hub. Cet accessoire permet d’avoir toutes les connectiques manquantes en un clin d’œil, et si vous en recherchez un, sachez que le UGREEN Revodok 107 est proposé avec une petite ristourne de près de 30 % sur Amazon.

Ce que propose le Ugreen Revodok 107

Un port HDMI 4K à 160 Hz

Un port Ethernet, un port SD et microSD

Trois ports USB-A

Au lieu de 39,99 euros, le UGREEN Revodok 107 est aujourd’hui disponible en promotion à 27,99 euros sur Amazon avec l’aide d’un coupon.

Une connectivité complète et un design format de poche

Le UGREEN Revodok 107 est un hub compact et élégant, il se glisse facilement dans une sacoche ou un sac à dos laissant la place à tous les accessoires de votre quotidien. Que vous soyez un professionnel ou un utilisateur nomade, le hub de UGREEN s’impose comme une solution incontournable pour étendre la connectivité de votre ordinateur, tablette voir consoles (coucou l’écrasant Steam Deck)

Ce concentrateur USB se branche via un port USB-C et propose de prolonger la connectivité de votre périphérique en y ajoutant toute une gamme de port tel qu’un port HDMI 4K à 60 Hz pour la connexion à un écran, un port Ethernet pour de l’internet filaire, deux ports USB-A pour le branchement de divers accessoires (avec une vitesse de transfert qui oscille jusqu’à 5 Go/s), deux lecteurs de cartes (SD et microSD) et un port USB-C pour recharger les batteries de vos appareils avec une puissance de 1000 W ce qui indique la recharge rapide pour les périphériques compatibles.

Facile d’utilisation, même pour jouer !

Le Revodok 107 est un dispositif véritablement « plug and play », ce qui signifie qu’il suffit de le brancher pour qu’il soit immédiatement reconnu et opérationnel, sans nécessiter l’installation de pilotes ou de logiciels spécifiques. Cette simplicité d’utilisation permet de gagner du temps et d’éviter toute configuration complexe, le rendant ainsi accessible même aux utilisateurs les moins technophiles.

Sa conception en aluminium n’est pas seulement esthétique, elle joue un rôle crucial dans la dissipation thermique, garantissant un refroidissant au poil lors d’une utilisation prolongée. Ce matériau robuste permet ainsi de préserver la durée de vie du hub, tout en protégeant les appareils connectés contre les risques de surchauffe. Grâce à cette construction soignée, le UGREEN Revodok 107 assure une utilisation fiable, durable et sécurisée, même en conditions intensives.

