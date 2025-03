Pas besoin de débourser une grande somme avec cet écran PC LG 4K 27″ et HDR10 bradé à moins de 200 €

Si vous souhaitez travailler sur un moniteur capable de reproduire fidèlement les couleurs et de proposer des images bien dĂ©taillĂ©es, alors vous pourrez opter pour l’Ă©cran PC LG 27US500-W. Un modèle qui est en ce moment affichĂ© Ă un bon prix : chez PC Componentes, on le trouve en effet Ă 197,36 euros au lieu de 217,19 euros.

Les illustrateurs, photographes et autres travailleurs crĂ©atifs ont besoin, pour effectuer leurs tâches efficacement, d’un Ă©cran PC capable d’offrir une excellente qualitĂ© d’image sur une dalle suffisamment grande. C’est justement ce que propose le modèle LG 27US500-W, lequel embarque une dalle 4K de 27 pouces, compatible HDR10. S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il est en ce moment en promotion et vendu Ă moins de 200 euros.

Les points essentiels du moniteur LG 27US500-W

Une dalle 4K IPS de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Compatible HDR10

Auparavant affichĂ© Ă 217,19 euros, l’Ă©cran PC LG 27US500-W est aujourd’hui proposĂ© en promotion Ă 197,36 euros chez PC Componentes.

Un grand Ă©cran pour travailler

Le moniteur LG 27US500-W adopte un design plutĂ´t sobre et minimaliste, avec son pied assez compact, ses bordures très fines sur trois cĂ´tĂ©s et son coloris blanc Ă©lĂ©gant. Il n’est toutefois pas le plus ergonomique, puisque si son inclinaison est bel et bien ajustable (et c’est tant mieux), sa hauteur ne l’est pas. Au dos, on trouve une connectique assez peu fournie, mais tout Ă fait suffisante pour la majoritĂ© des travailleurs : ce sont donc deux ports HDMI, un DisplayPort 1.4 et une sortie casque audio qui figurent sur l’Ă©cran PC.

Au niveau de son Ă©cran Ă proprement parler, on a ici droit Ă une dalle de 27 pouces, soit une diagonale idĂ©ale pour travailler efficacement et ouvrir plusieurs onglets sans que le tout soit complètement illisible. Il n’occupe en outre pas trop de place sur un bureau, ce que les crĂ©atifs avec pas mal de pĂ©riphĂ©riques autour d’eux devraient apprĂ©cier.

Des images toujours bien détaillées

Le principal atout de ce moniteur LG reste bien Ă©videmment cette dalle 4K IPS (3 840 x 2 160 pixels), qui promet non seulement une excellente qualitĂ© d’image, mais Ă©galement des angles de vision bien ouverts. Et pour ne rien gâcher, on peut mĂŞme profiter d’une compatibilitĂ© avec la norme HDR10, qui permet de rendre chaque contenu bien plus dĂ©taillĂ© et contrastĂ© grâce Ă une extension de la plage dynamique.

L’Ă©cran couvre par ailleurs 90 % du spectre DCI-P3 ; il peut donc afficher une palette de couleurs assez Ă©tendue, une caractĂ©ristique importante pour les crĂ©atifs. Il bĂ©nĂ©ficie aussi d’un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz, ce qui est suffisant pour profiter d’une fluiditĂ© correcte, d’autant que ce moniteur n’a pas vocation Ă ĂŞtre utilisĂ© essentiellement pour du jeu. Enfin, le LG 27US500-W dispose d’une fonctionnalitĂ© pratique pour le multitâche : l’application LG Switch, qui permet notamment de diviser l’Ă©cran pour afficher plusieurs applications ou pages Internet sur un seul bureau.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs Ă©crans d’ordinateur pour la bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.