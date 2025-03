Amazon brade à -35 % cet écran PC gaming OLED incurvé de 34 pouces (WQHD et 240 Hz) 

Le LG Ultragear 34GS95QE est un grand moniteur Oled qui peut convenir aux joueurs PC, mais aussi ceux sur consoles pour les jeux solos immersifs et compétitifs. Il devient plus accessible aujourd’hui en passant de 1 299 euros à 849 euros sur Amazon.

Aussi puissant soit votre PC, sans un écran adapté, inutile d’espérer performer dans les jeux vidéo. Le LG Ultragear 34GS95QE sera parfait pour les gamers aguerris et les pros n’acceptant aucun compromis entre sa dalle Ultrawide, en 4K, HDR et Oled avec un taux de rafraichissement à 240 Hz. Il est le parfait compagnon dans les jeux vidéo compétitif et coûte aujourd’hui 35 % de moins.

Que propose le LG Ultragear 34GS95QE ?

Une dalle Oled de 34 pouces incurvée à 800R

Une belle qualité d’image avec sa définition Ultra WQHD (3440 x 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une latence de seulement 0,03 ms

Iniatialement vendu à 1 299 euros, le moniteur LG Ultragear 34GS95QE profite 35 % de remise et s’affiche désormais à 849 euros sur Amazon.

Un moniteur ultra large avec une image sublime

Le LG Ultragear 34GS95QE nécessite un bureau suffisamment grand pour être bien installé. Avec sa diagonale de 34 pouces au format 21:9, c’est un moniteur très imposant mais il offre aussi et surtout un confort visuel très agréable, renforcé par sa courbure de 800R. Concrètement, vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance, sans oublier que vous profiterez aussi d’une belle immersion.

La qualité d’image est excellente grâce à sa dalle OLED et sa définition Ultra WQHD (3440 x 1440 pixels) délivrent des images nettes et détaillées. Il offre même une luminosité maximale de 1300 nits et la surface de l’écran n’est pas sujette aux reflets. Côté ergonomie, la hauteur et l’inclinaison de l’écran peuvent être facilement réglés.

Une réactivité et fluidité ultime

Le reste de la fiche technique est tout aussi exemplaire. Il propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz ; il garantit donc un affichage très fluide lors de chaque action, un jeu sans lag et une absence de flous de mouvement lors des combos nerveux. Avec une latence de seulement 0,03 ms, vous n’aurez aucun retard entre votre action en jeu et la réaction de l’écran.

Il vaut donc mieux avoir une carte graphique qui soit capable de suivre la cadence afin d’exploiter tout son potentiel. Pour offrir une fluidité optimale et limiter les saccades, LG s’en remet à plusieurs technologies : à commencer par le Freesync Premium Pro et Nvidia G-Sync qui en font un écran de choix pour les joueurs de jeu vidéo. Quant à la connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB et une prise jack.

