Samsung Odyssey OLED G9 : 200 € de moins pour ce sublime moniteur OLED incurvé de 49 pouces et 240 Hz

Un setup de joueur ne peut être complet sans un écran digne de ce nom. C’est là qu’entre en jeu le G9 Odyssey de Samsung : de l’OLED DQHD avec un taux de rafraichissement de 240 Hz sur une dalle de 49 pouces. Samsung propose aujourd’hui une belle coupure du prix : 1 103 euros contre 1 303 euros habituellement.

L’édition 2024 du CES de Las Vegas avait permis à Samsung d’annoncer le renouveau de sa gamme d’écrans PC pour les joueurs. L’entreprise sud-coréenne a donc mis sur le marché les nouvelles dalles QD-OLED qui équipe les Odyssey OLED G9. Si vous souhaitez un écran luxueux, gigantesque, performant et multi-usage, vous tombez bien, Samsung retire 200 euros sur la version 49 pouces du modèle G95SD.

Quelques mots à retenir sur le Samsung Odyssey OLED G9

Une dalle OLED de 49 pouces 5 120 x 1 440 pixels

Une fréquence d’affichage de 240 Hz

Un OS maison, le transformant en Smart TV

Au lieu de 1303 euros, le Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) est aujourd’hui disponible en promotion à 1103 euros sur le site de Samsung, via le code : OLED200.

Un écran ultrawide pour les gamers

Imposant. C’est l’un des mots qui vient en premier en voyant le mastodonte qu’est le Samsung Odyssey G9 95SD. Une dalle de 49 pouces avec un format de 32:0 avec une définition Ultra-WQHD (5120 x 1440 pixels). Cet écran offre une immersion à toute épreuve avec sa qualité d’affichage, et son format incurvé. Un taux de rafraichissement de 240 Hz combiné à un temps de réponse de 0,3 ms le dote de toutes les armes pour utiliser votre setup boosté à la RTX 5090, mais aussi sur une configuration AMD puisque l’Odyssey G9 inclus aussi la synchronisation FreeSync Premium Pro parfait pour la sortie imminente des RX 90XX.

En plus de ses entrailles plus que performante, le G9 95SD propose un design raffiné et dans l’esprit gamer. Qui dit gaming, dit automatiquement LED ! En plus du pied en aluminium et de son module de montage aux normes VESA (pour les supports muraux), le moniteur arbore un disque lumineux. Nommé Core Lightning, cet arceau de LED diffuse un éclairage d’ambiance et peut se synchroniser avec les jeux compatibles (similaire à l’Ambilight de Philips). Cette option n’est pas activée par défaut, il faut farfouiller les menus pour la trouver.

Tizen OS pour transformer ce moniteur en TV et un poste de travail intéressant

Samsung transforme son Odyssey G9 en véritable Smart TV en l’équipant de son système d’exploitation maison, Tizen et d’une télécommande. À l’image des dalles LG, cet OS offre une expérience complète, identique à celle d’un téléviseur connecté, avec l’accès à un large catalogue d’applications. Vous pourrez ainsi installer et utiliser des plateformes de SVOD telles que Netflix, Prime Video, Disney+, mais aussi profiter d’autres services de streaming ou d’applications dédiées aux jeux comme le Gaming Hub.

Avec une définition élevée et un ratio 32:9, il permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans avoir besoin d’un second écran. Que ce soit pour l’édition de documents, la gestion de feuilles de calcul, le montage vidéo ou encore la programmation, cet écran favorise une meilleure façon d’organiser son travail. Pour terminer, l’Odyssey G9 se révèle être une station de travail redoutable, idéale pour les créateurs de contenu, les développeurs et tous ceux qui recherchent un écran polyvalent et performant.

