Garmin Forerunner 255 : cette excellente montre connectée notée 9/10 est à un super prix

Avec ses programmes d’entraînement gratuits et ses données particulièrement précises, la Garmin Forerunner 255 a de quoi séduire les amateurs de course à pied et autres sportifs. Une montre connectée bien complète que l’on trouve à 203,99 euros au lieu de 349,99 euros.

Garmin Pay sur une Forerunner 255 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec sa gamme Forerunner, Garmin s’adresse à tous les coureurs et autres sportifs à la recherche d’une montre connectée cardio haut de gamme proposant notamment des programmes d’entraînement bien complets. Le modèle Forerunner 255 de 2022, noté 9/10 dans nos colonnes, fait encore partie des meilleures références, surtout avec 42 % de réduction.

Les atouts de la Garmin Forerunner 255

Un écran bien lisible au soleil

De nombreux entraînements sans abonnement

Un GPS et un cardiofréquencemètre précis

Auparavant affichée à 349,99 euros, la Garmin Forerunner 255 est aujourd’hui disponible en promotion à 203,99 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Garmin Forerunner 255. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle agréable, même en plein soleil

La Garmin Forerunner 255 est une montre connectée qui adopte un design très « sportif », avec son boîtier assez épais qui diffère grandement de celui, plus sobre, d’une montre horlogère classique. Rassurez-vous : ses finitions sont particulièrement soignées, et la montre a l’avantage d’être très légère, notamment grâce au polymère renforcé de fibre utilisé par la marque dans la conception.

Côté écran, on a droit à une dalle de 1,3 pouce, avec une définition de 260 x 260 pixels, protégée par un verre Gorilla Glass 3. Ici, pas d’affichage OLED ou LCD, mais une technologie MIP transflectif avec traitement antireflet, qui fonctionne un peu comme l’affichage e-ink d’une liseuse. Son point fort ? Elle rend l’écran bien lisible à tout moment, même en plein soleil, et la dalle peut rester allumée en permanence. Toutefois, retenez que cet écran n’est pas tactile ; pour la contrôler, on doit donc appuyer sur les boutons physiques. Dommage.

Des mesures bien précises

Grâce à ses nombreux capteurs, la Forerunner 255 est aussi capable de fournir des données précises au quotidien. Elle intègre notamment un cardiofréquencemètre offrant un très bon suivi de la fréquence cardiaque ainsi que la mesure de la SpO2. Cette tocante est même apte à analyser la fréquence cardiaque en continu chaque seconde ou encore la fréquence cardiaque au repos, et peut également vous alerter en cas de fréquence cardiaque anormale. Les coureurs pourront de leur côté profiter d’un suivi GNSS (compatible GPS, Galileo, Glonass et Beidou) avec option multibandes particulièrement précis.

Mention spéciale aussi pour les programmes d’entraînement bien complets et totalement gratuits (contrairement à Apple ou Strava…), à retrouver dans l’application Garmin Connect. Côté fonctions de santé, la Forerunner 255 est capable de proposer un suivi du sommeil et du stress. Enfin, côté autonomie, on peut aisément tabler sur une bonne semaine d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge. Cette dernière s’opère d’ailleurs avec le système de chargeur propriétaire, moins pratique qu’un système de charge sans fil ou magnétique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Forerunner 255.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2025 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.