MSI G321Q : Amazon retire 110 € à cet écran PC gaming WQHD de 31,5″ et 170 Hz

Pour parfaire votre setup gaming, il est primordial d’avoir un excellent écran. MSI connait le monde des gameurs comme sa poche et propose des moniteurs intéressants comme le MSI G321Q avec sa dalle IPS de 31,5 et un taux de rafraichissement de 170 Hz. Il est encore plus recommandable quand son prix passe de 329 euros à 219 euros pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

MSI s’est imposé depuis longtemps comme une référence dans le monde du gaming sur PC. Forte de son expertise, la marque développe depuis des années des périphériques de haute qualité, spécialement conçus pour répondre aux exigences des joueurs les plus passionnés. L’un des éléments les plus importants pour terminer une config, c’est bien entendu l’écran. Et si c’est un objet dont vous étés à la recherche, sachez que pendant les ventes flash de printemps d’Amazon le MSI G321Q est proposé avec une réduction de plus 100 euros.

Les points forts du MSI G321Q

Un écran IPS de 31 pouces WQHD (2560 x 1440 pixels)

Un taux de rafraichissement de 170 Hz

Un taux de réponse de 1 ms

Au lieu de 329 euros, le MSI G321Q est aujourd’hui disponible en promotion à 219 euros sur Amazon.

Un écran lumineux et des couleurs vives

Le MSI G321Q propose une dalle IPS WQHD (2560 x 1440 pixels) sous un format de 31,5 pouces. Avec 300 nits de luminosité et un contraste de 1200:1, cet écran affiche des couleurs éclatantes et des noirs bien profonds, parfait pour plonger dans l’ambiance sans rien perdre en détail. Avec son taux de rafraichissement en 170 Hz, vous pouvez profiter d’une fluidité impeccable sur les jeux qui en ont sous le capot. Et avec 1 ms de temps de réponse, fini le tearing : chaque image s’affiche sans accroc, net et précis.

La compatibilité avec la technologie HDR vient sublimer l’expérience visuelle du MSI G321Q, en offrant une plage dynamique plus large et des couleurs plus riches et plus réalistes. Grâce à cette prise en charge, les détails dans les zones sombres comme dans les parties les plus lumineuses de l’image sont nettement améliorés, rendant chaque scène plus immersive et plus fidèle à la réalité.

Un bel écran avec une bonne partie connectique

D’un design sobre et épuré, le MSI G321Q se démarque des écrans gaming classiques en évitant les LED superflues, souvent omniprésentes dans l’écosystème du gaming. Son revêtement noir mat lui confère un style élégant et passe-partout, parfait pour s’intégrer aussi bien dans un setup de joueur que sur un bureau plus classique.

Pensé pour le confort, il est équipé d’un support réglable en inclinaison (-5° / ~20°), permettant d’ajuster l’angle de vue à votre convenance. Et si vous préférez libérer de l’espace sur votre bureau, il est compatible avec le montage VESA, offrant ainsi la possibilité de l’accrocher au mur pour un setup plus épuré et un meilleur câble management.

Côté connectique, MSI ne déçoit pas : on retrouve un DisplayPort 1.2a, capable d’atteindre les 170 Hz via un overclocking DP, ainsi que deux ports HDMI 2.0b, permettant une fréquence de 144 Hz maximum. De quoi assurer une fluidité optimale, que ce soit pour du gaming compétitif ou une utilisation multimédia avancée.

Afin de comparer le MSI G321Q avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gaming du moment.

