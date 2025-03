TCL lance un écran PC gaming MiniLED WQHD de 34″ à 170 Hz et coûte aujourd’hui 400 € de moins

TCL est une marque qu’on connait surtout pour ses téléviseurs. Avec leur succès, elle se diversifie et propose d’autres produits comme cet écran TCL 34R83Q à commander pour 799,99 euros sur Boulanger, contre 1 199 euros à sa sortie.

TCL 34R83Q // Source : TCL

TCL a surpris pas mal de monde l’année dernière en dévoilant deux écrans PC gaming : un modèle de 27 pouces et un second de 34 pouces qui est celui qui nous intéresse ici. Il s’agit d’un écran incurvé qui affiche 3440 x 1440 pixels et compatible HDR avec un pic de luminosité à 1400 cd/m². Un écran surprenant, en bien, tout comme la réduction qui l’accompagne chez Boulanger puisque vous économisez 400 euros dessus.

Les points forts du TCL 34R83Q

La fréquence de balayage qui s’envole à 170 Hz

Une seule milliseconde de temps de latence

La compatibilité AMD FreeSync et Nvidia GSync qui fait plaisir

Lors de son lancement mars 2024, le TCL 34R83Q était vendu 1199 euros. Un prix un poil prohibitif qu’on préfère en version adoucie chez Boulanger en ce moment, puisqu’il est à 799,99 euros.

TCL arrive à surprendre avec son écran PC incurvé

Ce qu’il y a de mieux qu’une surprise, c’est une bonne surprise, comme cet écran PC TCL 34R83Q. Il s’agit d’un modèle incurvé 1500R qui affiche de la WQHD sur une surface de 34 pouces. Prévoyez un peu de place et de recul sur votre bureau pour en profiter, sinon ça va piquer un peu les yeux. Même si la marque a fait en sorte que ça reste une bonne expérience, avec une technologie de réduction de lumière bleue. La luminosité monte à 1400 cd/m² et le taux de contraste à 4000:1 pour une bonne visibilité.

L’écran est donc assez imposant, il fait 80,7 x 51,7 x 28,4 cm avec le pied, pour 8,75 kg. Vous pouvez le faire monter/descendre pour le mettre à la hauteur de vos yeux. Mais il n’est pas inclinable sur les côtés ni pivotable en mode portrait, ce qui n’est d’ailleurs pas confortable pour de l’incurvé. Par contre, vous pouvez le fixer au mur (norme VESA 100 x 100) et vous bénéficiez de deux haut-parleurs de 2 x 3 W. On ne peut que trop vous conseiller d’utiliser de « vrais » haut-parleurs externes quand même.

Un écran qui mise beaucoup sur sa fluidité

Pour un coup d’essai, TCL tente de se différencier de la concurrence en mettant en avant la fluidité d’affichage. Là où beaucoup d’écrans d’autres marques s’arrêtent à 144 Hz, celui-ci monte jusqu’à 170 Hz avec seulement une milliseconde de latence. Donc en jeu, vous aurez des animations fluides, ce qui peut avoir de l’intérêt dans les titres compétitifs. Car vous pourrez voir certains mouvements et réagir en conséquence, ce qui peut vous donner l’avantage.

Pour se plier à toutes vos exigences, l’écran propose un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1, un port USB-C, deux ports USB-A 3.0 et un port USB-B 3.0. Il est compatible VRR, FreeSync et Gsync pour encore plus améliorer et lisser l’image. TCL a frappé juste pour un premier gaming incurvé et il peut être une bonne alternative aux marques déjà bien en place qui se peuvent se permettre d’être plus chères.

Pour comparer cet écran relativement récent à d’autres modèles, vous pouvez par notre guide d’achat comparatif qui recense de nombreuses références testées par nos soins.

