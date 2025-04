Pas besoin de se ruiner pour un bon écran PC gaming : le MSI G274F de 27 pouces, 180 Hz et 1 ms est à moins de 120 €

En savoir plus

Besoin d’un bon Ă©cran PC gaming, et idĂ©alement pas trop cher ? Le MSI G274F est un bon moniteur avec sa fiche technique et son petit prix, qui ne dĂ©passe aujourd’hui pas les 120 euros grâce Ă cette offre sur le site PC Componentes.

Les joueurs PC savent que la configuration de leur machine est cruciale pour profiter pleinement des dernières productions vidĂ©oludiques. Processeur de dernière gĂ©nĂ©ration, carte graphique musclĂ©e, quantitĂ© gĂ©nĂ©reuse de RAM… tout est pensĂ© pour offrir des performances optimales. Pourtant, aussi puissante soit-elle, cette configuration peut voir son potentiel sĂ©rieusement limitĂ© si l’Ă©cran n’est pas Ă la hauteur. Et si le budget est un problème, il faut savoir que la marque MSI qui est bien connu dans le milieu propose plusieurs gammes d’Ă©crans pour chaque budget. Prenons le MSI G274F, qui perd plus de 60 euros sur son prix de base.

Au lieu de 179,99 euros sur le site officiel de la marque, le MSI G274F est aujourd’hui disponible en promotion Ă seulement 118,02 euros chez PC Componentes.

La firme taïwanaise MSI a conçu son moniteur en misant sur une dalle Rapid IPS, réputée pour sa réactivité et sa précision des couleurs. Avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), cet écran est taillé pour offrir une expérience visuelle nette et détaillée, idéale pour le gaming comme pour la bureautique.

La technologie Rapid IPS offre aussi des angles de vision gĂ©nĂ©reux sans sacrifier la qualitĂ© visuelle, tout en assurant un temps de rĂ©ponse minimal, idĂ©al pour les sessions de gaming intensives oĂą chaque milliseconde est cruciale, Ă l’image du MSI G274F avec son taux de rafraĂ®chissement de 180 Hz et son temps de rĂ©ponse de 1 ms, complĂ©tĂ©s par la compatibilitĂ© HDR atteignant une luminositĂ© maximale de 250 cd/m².

Ă€ ce tarif, il ne faut pas s’attendre Ă profiter de la technologie OLED ni d’un design flamboyant avec des LED façon Ambilight. Oubliez l’effet « gamer » criard et les effets lumineux qui habillent habituellement les Ă©crans haut de gamme.

Le MSI G274F mise sur la sobriĂ©tĂ© et l’efficacitĂ©. Avec sa diagonale de 27 pouces, il privilĂ©gie un design Ă©purĂ© et discret, bien loin des extravagances visuelles que l’on retrouve sur d’autres modèles gaming. Ce choix esthĂ©tique en fait un Ă©cran polyvalent, aussi Ă l’aise dans un setup de jeu que dans un environnement de travail.

Vous y trouverez deux ports HDMI 2.0 pour connecter vos consoles ou autres pĂ©riphĂ©riques, un DisplayPort 1.2 pour profiter d’un taux de rafraĂ®chissement plus Ă©levĂ© sur votre PC, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des enceintes externes. Seul bĂ©mol, l’absence d’un port USB, pourtant bien pratique pour brancher des accessoires directement sur l’Ă©cran.

