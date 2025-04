Déjà accessible, le Xiaomi Smart Band 9 Active est maintenant affiché à moitié prix

Si vous recherchez un tracker d’activité très peu cher, mais bourré de fonctionnalités, alors le Xiaomi Smart Band 9 Active pourrait bien vous convenir. En ce moment, vous le trouverez à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros chez Électro Dépôt.

C’est en fin d’année dernière que Xiaomi a dévoilé son nouveau bracelet connecté abordable Xiaomi Smart Band 9 Active, aux côtés des Smart Band 9 et Smart Band 9 Pro. Ce tracker d’activité est taillé pour les personnes souhaitant suivre leurs entraînements sportifs au quotidien tout en surveillant leur forme physique. L’un de ses autres grands atouts, c’est évidemment son prix, qui ne dépasse pas les 15 euros actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Smart Band 9 Active

Un bracelet léger et fin

Des capteurs pour suivre l’activité

Une autonomie de 18 jours en mode standard

Lancé à 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Active est en ce moment proposé à 14,99 euros chez Électro Dépôt.

Un bracelet connecté tout léger, mais résistant

Le Xiaomi Smart Band 9 Active présente tout d’abord un aspect plus anguleux que le Smart Band 9 classique qui, lui, arbore un écran plus ovale. Le bracelet connecté qui nous intéresse ici marque par ailleurs des points grâce à sa grande légèreté (16,5 g) et à sa finesse (9,99 mm), qui en font un modèle agréable à porter, qui se fait même vite oublier au poignet. Son bracelet peut de son côté être changé très facilement, si besoin.

Malgré sa légèreté, ce tracker est aussi bien résistant, et surtout étanche, puisqu’il est certifié 5 ATM : il peut donc résister à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Parfait pour les amateurs de plongée. Côté écran, on a droit à une dalle LCD TFT rectangulaire de 1,47 pouce, présentant une définition de 172 x 320 pixels et même un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui promet une belle fluidité. Mention spéciale aussi pour les plus de 100 cadrans mis à disposition par Xiaomi.

Tout pour bien suivre ses efforts

Comme tout bon bracelet connecté, le Smart Band 9 Active embarque plusieurs capteurs permettant de garder un œil sur sa forme et son activité physique. Il intègre ainsi un capteur optique de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls et un accéléromètre. Grâce à eux, il peut fournir un suivi cardiaque, surveiller votre stress et la qualité de votre sommeil, mesurer la saturation en oxygène de votre sang (SpO2) ou encore suivre les cycles menstruels. Notez toutefois que les données récoltées pourraient ne pas être aussi précises que celles apportées par des modèles plus onéreux.

Côté sport, le Smart Band 9 Active est capable d’enregistrer jusqu’à 50 types d’activités, parmi lesquelles figurent notamment la course à pied, le tennis, le cyclisme en extérieur, l’aviron, le golf ou encore le football. En revanche, aucune puce GPS n’est intégrée : il faudra donc passer par le smartphone pour suivre votre position. Le bracelet connecté propose également d’autres fonctionnalités utiles au quotidien, comme la configuration d’alarmes ou de minuteries, ainsi que l’affichage de la météo et des événements de la journée. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 300 mAh assure, selon la marque, jusqu’à 18 jours d’autonomie en utilisation standard et 9 jours avec une utilisation intensive.

