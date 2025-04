Actuellement, la version 2 To de l’iPad Pro 11 M4 est bien moins chère que celle de 1 To sur Amazon

La Ferrari de toutes les tablettes, c’est bien entendu l’iPad d’Apple dans sa version Pro. DestinĂ© Ă un usage orientĂ© professionnel, le modèle avec la vĂ©loce puce M4 et 2 To de stockage se retrouve moins onĂ©reuse que la version 1 To. Chez Amazon, son prix passe de 2 429 euros Ă 1 729 euros.

Si l’on devait établir un classement des tablettes haut de gamme, l’iPad Pro trônerait sans conteste au sommet. Face à lui, Samsung tente de rivaliser avec sa gamme Galaxy Tab S, mais malgré des efforts, la concurrence reste encore en retrait. Est-ce à cause des limites d’Android sur tablette ? Peut-être. Le manque d’applications professionnelles à l’image de la suite Adobe pleinement optimisée pour iPadOS joue clairement en la défaveur de l’écosystème Android. Bref, le constat est clair : l’iPad Pro reste la référence ultime dans l’univers des tablettes.

Les atouts de cet iPad Pro M4

Un Ă©cran OLED

La puce M4 qui déboite

Une conception made in Apple, classe et robuste

Au lieu de 2 429 euros, l’Apple iPad Pro M4 2 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 729 euros sur Amazon. Notez que le modèle 1 To est en ce moment affichĂ© Ă 1 949 euros.

Fini le LCD Retina, les dalles OLED sont lĂ !

La nouvelle génération d’iPad Pro symbolise un tournant pour Apple, marquant l’abandon du LCD au profit de la technologie OLED. Un changement majeur qui sonne presque comme une révolution pour la firme de Cupertino, longtemps restée fidèle aux dalles LCD, même sur ses produits tagués « Pro ».

Avec l’arrivĂ©e de l’OLED, Apple comble enfin l’un des rares retards technologiques qu’elle accusait face Ă ses concurrents directs, notamment Samsung, qui maĂ®trise cette technologie depuis des annĂ©es. RĂ©sultat : des noirs plus profonds, un contraste infini, des couleurs plus riches et une consommation d’énergie optimisĂ©e. Ce changement rapproche encore un peu plus l’iPad Pro d’un outil professionnel, autant pour les crĂ©atifs que pour les utilisateurs exigeants. MalgrĂ© cela, lors de notre test, nous avons remarquĂ© quel Ă©cran ne proposait pas de mode Always-On qui n’est pour le moment pas compatible sur l’iPad Pro.

Une puissante puce M4 dans les entrailles

La version mise en avant aujourd’hui embarque la toute dernière puce M4, dĂ©veloppĂ©e par Apple. Cette puce surpuissante repousse clairement les limites de ce que l’on attend d’une tablette. Grâce Ă elle, l’iPad Pro devient une vĂ©ritable station de travail mobile, capable de gĂ©rer les applications les plus exigeantes sans broncher. Que ce soit pour Ă©diter des photos haute rĂ©solution sur Adobe Photoshop, rĂ©aliser des illustrations complexes sur Procreate ou encore monter une vidĂ©o en 4K sur DaVinci Resolve, la tablette encaisse tout avec une fluiditĂ© impeccable.

Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas en reste avec ce nouvel iPad Pro M4. Grâce à sa puissance, la tablette est tout simplement capable de faire tourner les titres les plus exigeants du moment avec aisance. Des jeux comme Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 2 ou encore Death Stranding profitent d’une fluidité exemplaire, de temps de chargement réduits et de graphismes dignes d’une console nouvelle génération.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad Pro M4.

