L’écran Oled de l’iPad Pro serait le meilleur produit du genre à ce jour

Le 7 mai 2024, Apple devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro équipés d'écrans Oled. Selon l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple n'aurait pas lésiné sur la qualité des dalles.

Demain, c’est le grand jour ! Apple organise un événement spécial le 7 mai 2024 et il devrait être question d’iPad, et plus particulièrement de l’iPad Pro.

Selon les rumeurs, Apple pourrait enfin adopter la technologie OLED pour ses tablettes haut de gamme.

Selon l’analyste Ross Young, Apple aurait choisi LG Display comme fournisseur exclusif pour les écrans Oled de l’iPad Pro. Une petite victoire pour LG Display sur le leader Samsung Display, qui n’a pas été en mesure de répondre aux exigences d’Apple.

En effet, Samsung aurait rencontré des problèmes pour optimiser sa conception Oled, ce qui aurait pu retarder le lancement des nouveaux iPad Pro. Apple a donc préféré se tourner vers LG Display pour ne pas mettre en péril son calendrier de lancement.

Oled, LTPO, 120 Hz

Selon Ross Young, les nouveaux iPad Pro seront équipés d’écrans Oled de 11,1 et 12,9 pouces, avec une technologie LTPO permettant un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hertz.

Grâce à la conception tandem stack et à des techniques spéciales pour une conception particulièrement fine, les panneaux seront ultra-fins et légers, tout en offrant une luminosité importante, une consommation réduite et une durée de vie plus longue. Les écrans Oled de l’iPad Pro seront donc les meilleurs produits du genre à ce jour, selon l’analyste.

Toujours selon Ross Young, Apple dévoilera un total de quatre nouvelles tablettes lors de son événement de mardi. En plus des nouveaux iPad Pro dotés d’écrans Oled, il y aura également deux nouveaux modèles d’iPad Air, chacun doté d’un écran de 10,0 pouces et, pour la première fois, d’un écran de 12,9 pouces. Cependant, les écrans LCD seront apparemment toujours utilisés dans ces modèles.

L’Oled, toujours les mêmes problèmes

Bien que les écrans Oled soient une amélioration significative par rapport aux écrans LCD, et même la technologie Mini LED, il convient de noter que cette technologie est plus coûteuse à produire. Il est donc possible que les nouveaux iPad Pro soient plus chers que les modèles actuels.

De plus, il reste à voir si l’utilisation d’écrans Oled sur des tablettes de grande taille entraînera des problèmes de brûlure d’écran, comme cela a été le cas avec certains produits. Enfin, l’Oled s’est désormais démocratisé sur une multitude de produits, y compris des PC portables (Asus, Samsung, etc.) et des tablettes (Samsung, Huawei, Lenovo, etc.).