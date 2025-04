Bose QC SC : ce bon casque sans fil à réduction de bruit est vendu au rabais après 50 % de remise

Envie d’un casque confortable doté de la réduction de bruit active ? Le Bose QuietComfort SC est à considérer, surtout maintenant qu’il est à moitié prix : il passe de 289 euros à seulement 145 euros grâce à cette offre.

Bose QuietComfort SC // Source : site officiel

Le casque sans-fil Bose QuietComfort SC est une déclinaison simplifiée du QuietComfort. Il hérite de son système de réduction de bruit dont les performances ne sont plus à prouver. Il reprend ses caractéristiques techniques, à l’exception de l’étui de transport fourni qui est plus souple. Il devient d’ailleurs encore plus intéressant à moitié prix.

Pourquoi choisir le Bose QuietComfort SC ?

Un casque confortable et léger

Une bonne réduction de bruit active

Un son riche et équilibré

Initialement à 289,99 euros, le casque Bose QuietComfort SC est aujourd’hui en promotion à seulement 144,99 euros sur le site de Rakuten.

Un casque confortable, même après plusieurs heures

Esthétiquement, le Bose QuietComfort SC est un casque au look discret et sans fioritures. Les coussins de ce casque circum-aural englobent bien les oreilles et exercent une douce pression sur le crâne et la mousse à mémoire de forme est agréable. L’arceau est tout aussi confortable et peut être ajusté pour les grandes têtes. Bref, le confort est excellent même porter des heures d’affilée.

Sur l’autonomie, la firme américaine promet 24 heures d’utilisation avec la réduction de bruit activée. Si nous n’avons pas pu tester ce modèle, le QC classique propose la même autonomie. On peut donc espérer une durée similaire. Quant à la recharge, il suffit de 15 minutes pour récupérer 4 heures d’écoute.

L’ANC du QuietComfort

Le casque s’accompagne aussi de la réduction de bruit active, repris du modèle classique. Résultat : les sons graves environnant l’utilisateur sont tout bonnement éradiqués et les bruits clairs sont considérablement atténués pour profiter sereinement de votre musique. On a aussi deux modes d’écoutes, le mode Silencieux et le mode Conscient, qui permet de passer d’une réduction totale de bruit à une perception complète de votre environnement.

Côté son, il sera de bonne qualité. Le son est généreux et ample et la présence d’un égaliseur va permettre de moduler la signature sonore du casque à sa guise. Il prend en charge uniquement les codecs Bluetooth SBC et AAC. Et si vous souhaitez pouvoir connecter le QC SC simultanément à deux appareils (un ordinateur et un smartphone, par exemple), vous pourrez aisément le faire grâce au Bluetooth multipoint. Le basculement d’une source à l’autre sera très fluide.

