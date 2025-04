Avec 200 € de moins sur le Nakamura E-Century 500, c’est le moment de se mettre au vélo de route électrique

Intersport propose son Nakamura E-Century 500 pour 1 799,99 euros au lieu de 1 999,99 euros, un vélo de route électrique qui a un look de vélo sportif et qui est totalement adapté pour une utilisation de tous les jours.

Nakamura E-Century 500

Nakamura, c’est la marque désormais réputée d’Intersport pour proposer ses vélos avec assistance électrique. Il y en a pour tous les usages et tous les prix, donc quand il y a une remise comme celle du jour chez Intersport, d’une valeur de 200 euros, autant en profiter. Là, vous avez un vélo de route avec quatre niveaux d’assistance et un look sportif. Un bon modèle aussi bien pour aller au travail que de déplacer au quotidien ou encore faire de petites promenades le week-end.

Les points forts du Nakamura E-Century 500

La transmission 11 vitesses pour être à l’aise en toute circonstance

Une autonomie qui peut aller jusqu’à 100 km

Il fait 19 kg, pour un vélo de ce genre, c’est peu

Le Nakamura E-Century 500 est un vélo électrique qui se monnaye d’ordinaire à 1 999,99 euros sur le site d’Intersport. Si vous allez sur ce même site en ce moment, vous pouvez le commander pour 1 799,99 euros, sans oublier les différentes aides de l’État qui peuvent encore alléger la facture.

Un bon moteur pour aller quasiment partout

Ce vélo électrique Nakamura E-Century 500 est propulsé par un moteur central Naka E-Power Max de 250 W avec une puissance de couple de 80 Nm. L’assistance au pédalage est automatiquement ajustée, ce qui donne vraiment l’impression d’être accompagné plutôt que tracté. Sa puissance lui permet de vous accompagner même dans les pentes les plus ardues, sans pour autant réduire votre vitesse.

Ça aura bien sûr une incidence sur votre autonomie, qui est de 100 km en théorie. Il faut être conscient que ce chiffre n’est affiché qu’à titre indicatif et qu’il varie en fonction de nombreux facteurs : la nature de la route, la météo ou encore la corpulence du cycliste. La batterie de 375 Wh se recharge en 4h30 maximum et il est conseillé de la détacher du vélo pour la brancher. Si vous la laissez dessus, l’accès au branchement n’est pas des plus évidents.

Le Nakamura E-Century 500, une bonne pioche

Les quatre niveaux d’assistance permettent de rouler au maximum à 25 km/h. Rien de surprenant à ça puisqu’il s’agit de la vitesse maximale légalement autorisée en Europe. Donc si vous cherchez un vélo sportif, il faudra aller voir ailleurs, car celui-ci vous accompagne vraiment bien et ne laisse pas vraiment de place à l’effort. Après tout, c’est ce qu’on lui demande.

Son poids relativement léger de 19 kg, batterie incluse, permet de le transporter assez facilement et même de prévoir un espace de rangement suspendu pour l’entreposer chez vous. On pourrait lui reprocher un affichage sur le guidon un peu sombre, compliquant la lecture des informations, notamment en plein soleil. Autrement, c’est un bon vélo électrique qui va vous accompagner sur tous vos trajets.

