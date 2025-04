Le Roborock S8 MaxV Ultra est l’aspirateur robot ultime, et il coûte (aujourd’hui seulement) moins de 1 000 €

Grâce à ses performances de nettoyage excellentes, le Roborock S8 MaxV Ultra occupe encore aujourd’hui une place à part sur le marché des robots aspirateurs. Le hic ? Son prix de base, vraiment très élevé. Heureusement, grâce à un code promo, cet appareil noté 9/10 est aujourd’hui affiché à 949 euros au lieu de 1 499 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les robots aspirateurs les plus intelligents et performants ne sont généralement pas à la portée de toutes les bourses. C’est par exemple le cas du Roborock S8 MaxV Ultra, le nec plus ultra pour le ménage, qui est en plus capable de nettoyer les sols grâce à sa serpillière vibrante. La bonne nouvelle, c’est que son prix repasse enfin sous la barre des 1 000 euros, mais attention, car ça ne va pas durer…

Pourquoi le Roborock S8 MaxV Ultra vaut le détour

Pour sa puissance d’aspiration

Pour sa serpillière vibrante et auto-lavante

Pour ses fonctionnalités intelligentes

Auparavant proposé à 1 499 euros, puis réduit à 999 euros, le Roborock S8 MaxV Ultra peut, aujourd’hui seulement, vous revenir à 949 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo PAQUESTOLE50.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S8 MaxV Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un robot bien équipé

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un robot aspirateur hautement premium, et son équipement le prouve. Au sommet de l’appareil, on trouve tout d’abord un dôme LiDAR qui, doublé d’une caméra à l’avant, permet de reconnaître les obstacles. Sur sa partie inférieure, on trouve un double rouleau-brosse, une brosse latérale motorisée FlexiArm qui va venir balayer le long des plinthes et dans les angles, ainsi qu’une serpillière vibrante, qui est complétée par un petit patin rotatif pour là aussi nettoyer le long des plinthes. En d’autres termes, aucun petit coin ou endroit difficile d’accès ne devrait être épargné.

Le robot s’accompagne par ailleurs d’une station massive, laquelle renferme un bac d’eau propre de 4 L et un réservoir d’eaux usées de 3,5 L. Mais ce n’est pas tout : cette station a la faculté de protéger la serpillière des moisissures et mauvaises odeurs, et ce, grâce à une brosse qui frotte et se déplace le long de la serpillière, tout en la nettoyant à l’eau chaude, avant de la sécher à l’air chaud. Sachez aussi que grâce à ce système de nettoyage particulièrement bien conçu, la serpillière n’a pas besoin d’être changée à tout bout de champ. Veillez tout de même à nettoyer les brosses plus régulièrement, puisque les cheveux et poils d’animaux ont tendance à s’enrouler autour facilement.

Une aspiration vraiment puissante

Le S8 MaxV Ultra sait évidemment cartographier le domicile avant de remplir sa tâche, et peut même reconnaître chaque type de sol. Sur l’application, vous pourrez retrouver les cartes ainsi créées, fusionner des pièces ou définir des zones interdites au robot. L’app vous permet aussi de gérer la force d’aspiration et le niveau d’humidité de la serpillière, choisir un nettoyage plus ou moins rapide, ou encore de moduler la température de l’eau de lavage des serpillières. Mention spéciale aussi pour la caméra embarquée qui permet de regarder le flux en direct de votre maison ; ça peut toujours servir.

Avec sa puissance d’aspiration assez impressionnante de 10 000 Pa, le robot est apte à avaler toutes les saletés qui jonchent vos sols durs et vos tapis. Même celles coincées dans des joints de carrelages sont bien récupérées, grâce notamment au double rouleau-brosse. Côté nettoyage humide, la serpillière vibrante du S8 MaxV Ultra parvient à frotter les sols plus efficacement et vient à bout des tâches les plus tenaces. Ce qui est rassurant, d’ailleurs, c’est que le robot détecte les niveaux de salissures et peut de nouveau nettoyer automatiquement les zones très sales. Enfin, côté autonomie, le S8 MaxV Ultra peut fonctionner pendant 180 minutes en continu sur une seule charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S8 MaxV Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles performants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.