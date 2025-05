Moins de 70 €, c’est le super prix de cet écran PC Samsung de 24″ en Full HD, 75 Hz et incurvé

Petit prix, courbure bien pensée et dalle VA contrastée : ce 24 pouces signé Samsung coche les bonnes cases pour un premier setup ou un écran secondaire, sans se ruiner. Il est actuellement en ligne à 69,99 au lieu de 99,99 euros sur le site marchand Cdiscount.

Dans le cosmos des moniteurs PC, il y a les bêtes de course et les bons soldats. Ce Samsung LS24C360EAUXEN fait clairement partie de la deuxième catégorie. Pas de « specs » tape-à-l’œil ni de RGB tapageur ici, mais une proposition cohérente : 24 pouces incurvé, Full HD, 75 Hz, dalle VA et compatibilité FreeSync. L’essentiel pour travailler, consommer du contenu ou jouer un peu. Le tout avec un look sobre et passe-partout, sans concession sur la qualité d’image pour son segment. Et pour continuer sur les douceurs : son prix lâche 30 euros sur le panier sur Cdiscount.

Les atouts du moniteur Samsung LS24C360EAUXEN

Une dalle VA Full HD avec un taux de rafraichissement de 75 Hz

Un écran incurvé avec une courbure 1800R

Un format compact et un look sobre

Au lieu de 99,99 euros, le Samsung LS24C360EAUXEN est aujourd’hui disponible en promotion à 69,99 euros sur Cdiscount.

Une dalle VA contrastée et bien calibrée

Le Samsung LS24C360EAUXEN embarque une dalle VA souvent boudée à tort. Ici, elle fait parfaitement son boulot : un bon contraste natif, et des couleurs plus vives que sur une dalle TN classique. Même si l’espace colorimétrique ne rivalise pas avec l’IPS, le rendu reste très propre en usage standard, bureautique, navigation, vidéos, voire retouche légère.

Côté définition, nous sommes sur du Full HD (1920 x 1080 px), un standard qui a l’avantage de rester peu gourmand. Même un PC portable modeste ou une carte graphique d’entrée de gamme peut s’en sortir sans sourciller. Pas besoin de scaler ni de GPU dernier cri pour en profiter à 100 %.

La courbure 1800R vient compléter le confort visuel. Sur un écran 24 pouces, elle ne saute pas aux yeux, mais apporte tout de même un petit effet d’immersion appréciable. C’est surtout utile pour garder le focus quand on reste longtemps devant l’écran, ou pour réduire les reflets sur les côtés.

Une bonne base pour le gaming casual

Avec une fréquence de 75 Hz et la technologie AMD FreeSync, ce modèle assure un affichage plus fluide qu’un 60 Hz classique. C’est suffisant pour du gaming détente, que ce soit sur des titres compétitifs légers (Rocket League, Fortnite, Valorant) ou sur des jeux solo moins exigeants (au passage Mafia III est gratuit sur Prime Gaming). Le temps de réponse de 4 ms (GtG) reste dans les clous pour une dalle VA, avec peu de ghosting en usage normal.

Le design est sobre, presque minimaliste. Bords fins, plastique noir mat, pas de logo criard ni de surépaisseur inutile. C’est le genre d’écran qu’on peut mettre aussi bien dans un salon que dans un bureau, sans casser l’esthétique du setup. Pas de fioritures, mais une construction correcte et bien finie.

Enfin, la connectique va à l’essentiel : un port HDMI 1.4, un port VGA, une sortie casque 3.5 mm. Pas d’USB-C ni de DisplayPort, mais pour ce prix, c’est logique. Le pied permet une inclinaison basique, sans réglage en hauteur, mais l’écran est VESA 75×75, donc montable sur bras ou support mural en un clin d’œil.

Afin de comparer le Samsung LS24C360EAUXEN avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs PC pour la bureautique du moment.

