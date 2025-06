L’iPhone 16 Plus s’affiche à un prix totalement inédit grâce à cette nouvelle offre

Si vous attendiez une offre intĂ©ressante sur la version Plus de l’iPhone 16, c’est le moment de craquer : son prix passe de 1 119 euros Ă 966 euros pour sa version 128 Go grâce Ă un code promo.

MĂŞme si, quelques mois après sa sortie, l’iPhone 16 Plus se vendait moins bien, il reste un modèle plutĂ´t attrayant. Certes, il ressemble beaucoup Ă son prĂ©dĂ©cesseur avec son design impeccable et agrĂ©able en main, il rĂ©cupère une large partie des fonctions jusqu’alors rĂ©servĂ©es aux modèles Pro, comme le bouton Action, le Camera Control ou encore le mode macro. Et si jusqu’ici son prix pouvait ĂŞtre un frein, mais il est enfin Ă un prix plus raisonnable avec cette baisse de plus de 150 euros.

Que propose l’iPhone 16 Plus ?

De belles finitions avec un écran très lumineux

Un duo de caméras efficace

Une autonomie satisfaisante

Disponible Ă sa sortie au prix de 1 119 euros, l’iPhone 16 Plus (128 Go) se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 1 016 euros chez Cdiscount, mais en appliquant le code APPLE50D799, le tĂ©lĂ©phone d’Apple chute Ă 966 euros. L’offre est valable sur tous les coloris : rose, sarcelle, outremer, et blanc.

De plus en plus proche des iPhone Pro

Difficile de distinguer l’iPhone 16 Plus de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration. Ă€ l’avant, on retrouve le mĂŞme Ă©cran OLED Always On de 6,7 pouces toujours limitĂ© Ă 60 Hz et la Dynamic Island. Cette gĂ©nĂ©ration a le mĂ©rite d’apporter des coloris plus pep’s, mais aussi des nouveautĂ©s jusqu’ici proposĂ©es uniquement sur les modèles Pro. Il intègre le bouton Action, introduit l’an passĂ© sur la gamme Pro, qui offre tout simplement la possibilitĂ© de choisir un raccourci, que ce soit pour basculer en mode silencieux, lancer Spotify, allumer la lampe torche ou autre.

Un autre bouton fait son apparition nommĂ©e « Camera Control » qui permet de prendre des photos ou encore de modifier le niveau de zoom dans l’image en glissant simplement le doigt vers la droite ou la gauche. D’ailleurs, au dos du smartphone, les deux camĂ©ras sont dĂ©sormais placĂ©es verticalement et non plus en diagonale. On a deux camĂ©ras de 48 mĂ©gapixels et un ultra-grand-angle de 12 mĂ©gapixels. Dans l’ensemble, il offre des clichĂ©s très dĂ©taillĂ©s avec une bonne dynamique, de jour comme de nuit. L’ultra grand-angle est plutĂ´t impressionnant tout comme le zoom numĂ©rique x2 largement Ă la hauteur.

Un iPhone performant

Pour fonctionner, le modèle Plus bĂ©nĂ©ficie de la nouvelle puce A18. Lors de notre test, il a fait preuve d’une fluiditĂ© totale, y compris face Ă des tâches aussi exigeantes que le montage vidĂ©o ou les jeux comme Genshin Impact. Quant Ă iOS 18, c’est une interface très rĂ©ussie et on peut enfin profiter d’Apple Intelligence.

Ce grand smartphone accueille surtout une plus grosse batterie que son petit frère et promet donc une meilleure autonomie. Quoi que vous lui demandiez, il devrait vous permettre de vous passer de recharge jusqu’au soir. En revanche, la vitesse de recharge est toujours lente : 90 à 95 minutes pour passer de 0 à 100 %, c’est long aujourd’hui.

