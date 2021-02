C’est rare, la Nintendo Switch est à 275 euros sur Cdiscount

Si vous attendiez que la Nintendo Switch repasse sus la barre des 300 euros pour vous l'offrir vous allez être ravis. La console passe à 275 euros sur Cdiscount pour les membres Cdiscount à volonté avec le code promo : 25EUROS.

Vous la connaissez tous mais on va faire comme si ce n’était pas le cas : la Nintendo Switch est une console hybride qui peut faire office de console de salon mais aussi s’utiliser en extérieur, comme dans les transports grâce à sa grande mobilité. La console est équipée d’un écran HD tactile de 6,2 pouces, de 32 Go de stockage et d’une puce Nvidia Tegra. Ses Joy-Con sont détachables et permettent ainsi les affrontements en multijoueurs. Pour ceux qui sont amateurs de manettes plus « classiques », il est également possible de jouer sur la Switch avec la manette Switch Pro.

Elle est proposée aujourd’hui à 275 euros sur Cdiscount avec le code 25EUROS.

Pourquoi recommande-t-on la Nintendo Switch ?